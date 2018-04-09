جولة في معرض الخرطوم للزهور

اخبار الان - الخرطوم - السودان- محمد ابوالعمرين( خاص)

قام مراسل اخبار الان في العاصمة السودانية الخرطوم محمد ابو العمرين بجولة في معرض الزهور السنوي الذي يحتوي على الاف انواع الزهور المختلفة.

فعاليات هذا المعرض افتتحت بالحديقة النباتية في 24 من الشهر الماضي وانتهت في السابع من الشهر الحالي .

شارك في المعرض عدد كبير من الشركات والمشاتل الصغيرة التي تعمل وتهتم بشؤون الزراعة بكل أنواعها من زهور ونباتات الزينه والبستنه وأشجار الفواكه و بعض الشركات التي تعمل في مجال هندسة الحدائق العامة و الحدائق المنزلية ، بالإضافة الى وجود عرض لمربي طيور الزينة والعديد من الأشياء التي من شأنها تكميل اللوحة العامه للزهور و نباتات الزينة مثل الاصائص الفخارية و المصنوعة من البلاستيك ... كما توجد خدمات البيع للجمهور بأسعار مخفضة .

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