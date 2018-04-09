تعيين كلب في وظيفة ناظر محطة قطار السياحة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان- (وكالات)

في إطارِ استخدامِ الحيوانات لتنشيطِ السياحة، أعيدَ تعيينُ كلب ياباني لمدِة عامٍ آخر في وظيفةِ "ناظر محطة قطار السياحة"، في بلدةٍ تقعُ بشمالِ شرقِ اليابان ليسعدَ بذلكَ عشاقُ الكلب الذي خطفَ قلوبَ اليابانيين بعد أن اكتسب شهرةً واسعة في عمومِ البلاد بشكلهِ الفريدِ من نوعه .

ويشغل الكلب منصب ناظر محطة القطار السياحي منذ عام 2011، وفي نفس العام عين في منصب "سفير خاص للأنشطة ذات الصلة بالتراث العالمي"،سيعملُ الكلبُ في هذهِ المهمة لتنشيطِ السياحة حتى 31 مارس العام القادم في محطةٍ بمقاطعةِ "آموري" وستنضمُ لهُ زوجته وتعملُ نائبة لرئيسِ المحطة بينما ابنتهما ستكونُ متدربة.

وأصبح الكلب الأبيض الضخم حديث شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت ومقالات المدونين وحتى على شاشات التليفزيون واكتسب قلوب اليابانيين،

ويشغل "وساو" منصب ناظر محطة القطار السياحي منذ عام 2011، وفي نفس العام عين في منصب "سفير خاص للأنشطة ذات الصلة بالتراث العالمي"، وعقب مراسم التعيين استقبلت عائلة "وساو" القطار القادم، الذي حمل عددا من مشجعي الكلب من بينهم صبية جاءت من مقاطعة أخرى خصيصا لمشاهدته.

وتقول رابطة السياحة بالبلدة إن حوالي 120 ألف شخص يزورون البلدة سنويا بفضل وساو ويقدر عمره 11 عاما والذي يرحب بالركاب في المحطة ويشارك في الفاعليات الأخرى.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن هناك فيلما يابانيا اكتسب اسمه من الكلب الشهير، صدر عام 2011 عن ماضيه ككلب منبوذ أخذته امرأة تدير متجرا للحبار المشوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وساو يسير على خطى حيوانات أخرى تخدم كنظار لمحطة سكة حديد في مناطق مختلفة من البلاد، فهناك القطة "تاما" وكانت ضابطة تشغيل وناظرة محطة قطارات "كيشي" الخاسرة في مقاطعة "واكاياما" وحولتها إلى بقعة للجذب السياحي ومشاهدة معالم المدينة وقد مثلت وفاتها في عام 2015 صدمة لجحافل عشاقها في أنحاء البلاد وخارجها.



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