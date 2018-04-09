أكبر سفينة سياحية في العالم تدشن أولى رحلاتها

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا (وكالات)



انطلقت أكبر سفينة في العالم من ميناءِ برشلونة حاملة الركاب على متنها، لتشقَ أولَ مسارٍ لها بين أمواجِ البحر المتوسط.

ويمكنُ للسفينة العملاقة المسماة "سمفونية البحر" والمؤلفة من 18 طابقا، أن تحملَ أكثر من 66 ألفِ مسافر، كما يبلغُ وزنُها وهي فارغة 228 ألف طن.

وتضم طابقا خاصا للمطاعم والنشاطات الترفيهية كمسبح للألعاب المائية ولعبة الأحصنة الدوارة وغيرها. وستكون أولى محطات "سمفونية البحر" عند الشواطئ الفرنسية، قبل أن تكمل طريقها إلى مرافئ إيطاليا.

وتجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين إلى جانب السفينة السياحية قبل انطلاقها، معتبرين أن الصناعة السياحية تهدد الحياة المحلية في مدينتهم وتسهم في تلويث الهواء.

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