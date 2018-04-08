كوميك كون 2018.. مشاهير وشخصيات خيالية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى - ترجمة)

انطلق فيلم "الشرق الأوسط للسينما" و "كوميك كون" في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن الاحتفال السنوي بالمدينة لجميع الثقافات الشعبية.

النسخة السابعة من الحدث لم تسبب خيبة أمل للمشجعين.

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وكان من بين أبرز المشاهير في هذا العام كل من القاضي دريد ونجم ستار تريك كارل أوربان، الذي كشف أنه يعسى للحفاظ على أسرار محددة من خلال التحدث إلى كلبه، و The Flash League's The Flash ، أو Ezra Miller في الحياة الحقيقية ، الذين تجاهلوا بدقة أسئلة الجمهور حول قصة الفيلم المستقل لشخصية فيلمه الشخصي ببساطة عن طريق الإيحاء بأن المعجبين "لا يزالون متحمسون" للفيلم.

وكان من بين أبرز الأحداث في القاعات هذا العام "Lost in Space" المخصصة لـ Netflix ، والتي استقطبت الزوار من خلال عملية التسجيل للسفر عبر الفضاء، والجلوس في سفينة فضاء وهمية لمحاكاة تحطم الطائرة ، والظهور على كوكب غريب. لا نعرف ما إذا كان الإعداد التفصيلي قد فاز به أي مشتركين ، ولكن من المؤكد أن الحشود تصطف في نهاية كل أسبوع من أجل رحلة الفضاء الخاصة بهم.

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لم يكن Netflix بمفرده في التزامه بالعرض. وشهدت ليلة الجمعة عرضًا لشاشة Marvel لمدة 20 دقيقة احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لاستوديوهات Marvel ، مع نادي روكسي السينمائي اذ عرضت مشاهد من مجموعات Ant Man و Wasp and Avengers: Infinity Wars.

تزامنا، كانت Montegrappa حاضرة مع مجموعة مختارة من أقلام Super من لعبة Game of Thrones - وهي أغلى طراز ، وهي واحدة من سبع قطع من الذهب الخالص فقط ، كانت تباع بسعر يصل إلى 215،075 درهم.

يمكن العثور على المزيد من الحلي الرخيصة في شكل منحوت معدني بالحجم الطبيعي من امتياز Alien ، في حين كان مصنع Funko للتذكارات، وبطريقة أكثر تكلفة، يبيع نماذج Pop الخاصة به من شخصيات من العروض بما في ذلك Stranger Things و Game of Thrones لأول مرة.

كانت هناك تغييرات هذا العام أيضا. فكان هذا العرض الأول منذ أن قام المؤسسان عرفت علي خان وبن كادي ببيع الحدث لشركة الأحداث الدولية Informa.

الصورة من موقع thenational.ae

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