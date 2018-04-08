تقنية الهايبرلوب تصل البرازيل مع ابتكار مركز جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى - ترجمة)

في مكان على بعد حوالى 12،000 كيلومتر من أبوظبي - الإمارات، يقع في قلب البرازيل تم وضع وحدات بناء لتصميم مستقبلي في كيفية النقل.

مدينة كونتاجيم Contagem وهي سادس أكبر مدينة في البرازيل ستستفيد من تقنية هايبرلوب للنقل Hyperloop Transportation Technologies - HTT- حيث تم تحويل مسبك سابق يغطي مساحة 22000 متر مربع في مدينة كونتاجيم بالقرب من مدينة بيلو هوريزونتي، إلى مركز محتمل لشحن البضائع يمكن من خلاله تشغيل هذه التكنولوجيا.

رئيس ومؤسس شركة HTT بيبوب غريستا قال: "في هذا المجال، ترغب الحكومة في منحنا مساحة لمحطة شحن، ونظرًا لدراسات الجدوى الخاصة بخدمة الركاب التي تمت بالفعل في أبو ظبي، فإن الوضع يختلف قليلاً هنا في البرازيل مع خدمة الشحن، لكننا سنواصل التطوير على مراحل، حجم البرازيل ليس مشكلة، قمنا ببناء واختبار النماذج الأولية والوقت المناسب للبناء".

أول تصميم لهايبرلوب الرابط بين أبوظبي ودبي

وأضاف غريستا، الذي لم يحدد متى ستكون هذه التكنولوجيا متاحة تجارياً: "هذه هي أول سلسلة من مراكز الأبحاث والتطوير الشبيهة بتلك التي لدينا في تولوز حيث نقوم حالياً ببناء نظام Hyperloop واسع النطاق".

ومن المقرر أن يتم إعداد مسار اختبار جاهز للركاب بطول كيلومتر في تولوز، وهي مدينة أخرى في طريقها للاستفادة من هذه التكنولوجيا، في وقت لاحق من هذا العام.

الحكومة البرازيلية من جانبها تقدم المساعدة، لاسيما وان هناك احتمالا لإزالة حركة النقل من الطرق المزدحمة، وهذا الاقتراح شكل موضع ترحيب من المسؤولين كافة، فيما ينتظر المجتمع بفارغ الصبر فرصة لخلق المزيد من فرص العمل.

وبالتزامن تعمل شركات التكنولوجيا الأخرى مثل Hyperloop One على تطوير إصداراتها الخاصة من كبسولات الركاب، ويخطط القادمون الجدد TransPod، وهي شركة كندية ناشئة، لتخطيط مسار أولي في Limoges بفرنسا والأمل في جذب 50 مليون دولار من الاستثمارات.

وبينما تستمر الشركات المنافسة في الظهور ، يبدو أن HTT هي أول من جعل الحلم الطويل الأمد للنقل العام الأسرع من الصوت حقيقة يمكن الوصول إليها.

ويزعم المطورون أن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على أن تصبح عابرة للقارات وربطها بوقت السفر المنخفض بشكل كبير وكذلك هي صديقة للبيئة (مع اختبار الأنظمة الحالية التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجيولوجية والطاقة الحركية).

وفي هذا الاطار قال الرئيس التنفيذي لشركة "هايبرلوب" أندريس دي ليون: "تختلف البرازيل كثيراً عن الإمارات العربية المتحدة، لكن هناك فرصاً كبيرة في كلا البلدين، ونحن الآن ننظر لما هو مطلوب منا، وليعلم الجميع أننا نحاول ربط هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم حيث سيتم تقاسم التكنولوجيا والابتكار.

الصورة من موقع thenational.ae

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