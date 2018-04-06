Sesame Place في بنسلفانيا.. أول متنزه يعتمد كمركز للتوحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

Sesame Place أول متنزه ترفيهي على مستوى العالم يتم اختياره كمركز معتمد للتوحد في ولاية بنسلفانيا، مع طاقم تم تدريبه بشكل كامل على كيفية التعامل مع مرضى التوحد.

وقد تم منح الشهادة من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، والذي يوفر تدريب الموارد البشرية على التوحد وغيره مثل الاضطرابات المعرفية للشركات.

لكي يصبح مركزًا معتمدًا للتوحد ، عمل متنزه Sesame Place على تطبيق مجموعة متنوعة من المعايير لجعل رواد الحديقة الذين يعانون من التوحد أكثر راحة، كما أنشأ المتنزه غرفًا هادئة مجهزة بمعدات تساعد على أخذ قسط من الراحة مع الاستمتاع بعروض وجولات متنوعة، اضافة الى تقديم وجبات طعام متكاملة، وخدمات اخرى متنوعة حتى تتمكن العائلات من تحقيق أقصى استفادة من وقتها في المتنزه من خلال تحديد الأنشطة التي تعمل بشكل أفضل مع احتياجات الطفل الفردية.

كما أنشأ المتنزه دليلًا حسيًا على موقعها على الويب يوفر معلومات عن جميع الجولات وأماكن الجذب وكيفية تأثر كل طفل ببيئة كل رحلة.

بالإضافة إلى الحصول على امتحان الكفاءة الشاملة لمرض التوحد ، يتم تدريب الموظفين في مجالات الوعي الحسي والبيئة، إلى جانب مهارات التواصل الحركية والاجتماعية ، وتطوير البرنامج ، والوعي العاطفي.

وللحفاظ على الشهادة ، يجب على الحديقة إعادة تدريب الموظفين كل عامين، وهي مسؤولة عن ضمان أن يكون أعضاء الفريق لديهم كل المهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل مع الأسر والأطفال الذين يعانون من التوحد أو غيره من الإعاقات الذهنية.

وقالت كاتي فاليريانو رئيسة بارك ساسيمي بلاس في بيان "كأول مدينة ترفيهية في العالم لاستكمال التدريب لتصبح CAC ، فإن مكان سمسم مجهز بشكل أفضل ليقدم للعائلات أنشطة شاملة للأطفال المصابين بالتوحد وغيرها من الاحتياجات الخاصة".

تأتي شهادة الحديقة في أعقاب سلسلة من الجهود البارزة الأخيرة التي قامت بها ورشة سمسم التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعميق فهم الناس لمرض التوحد.

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