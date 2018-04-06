10 أشياء تحدث لجسمك عند المشي كل يوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

"المشي هو أفضل دواء للرجل" مقولة لأبقراط أبو الطب وأعظم أطباء عصره، وبحسب الدراسات والأبحاث فإن المشي جنبا إلى جنب مع النوم الجيد والنظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد على تجنب زيارة الطبيب تماما.

يمكن أن يؤدي المشي كل يوم ما بين 15 و 30 دقيقة إلى تحسين مظهر الشخص بشكل عام ، وكذلك الصحة أيضًا، وهو مجاني وسهل ولا يتطلب سوى القليل من الجهد.

وصنف الباحثون قائمة بالمزايا التي يمكن للمشي تحقيقها وهي كالتالي:

1. التغيرات الدماغية الإيجابية

وكما كشفت إحدى الدراسات ، فإن التمارين الهوائية منخفضة التأثير ، مثل المشي ، تمنع الخرف المبكر ، وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وتحسن الصحة العقلية بشكل عام. ناهيك عن الحد من الإجهاد الذهني والحفاظ على مستوى أعلى من الاندورفين.

2. تحسين البصر

على الرغم من أن العيون قد تبدو وكأنها آخر شيء يمكن ربطه مع الساقين ، إلا أن المشي يفيد بالفعل صحتهم أيضًا. قد يساعد حتى في مكافحة الجلوكوما عن طريق تخفيف ضغط العين.

3. الوقاية من أمراض القلب

وفقا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المشي ليس أقل فعالية من الركض عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب أو السكتة الدماغية. يساعد هذا النشاط على تجنب مشاكل القلب عن طريق خفض مستويات ضغط الدم المرتفع والكولسترول وتحسين الدورة الدموية.

4. زيادة حجم الرئة

المشي هو تمرين هوائي يعمل على زيادة تدفق الأوكسجين في مجرى الدم ويساعد في تدريب الرئتين، وكذلك التخلص من السموم والنفايات. بسبب التنفس الأفضل والأعمق ، يمكن أيضًا تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بمرض الرئة.

5. الآثار المفيدة على البنكرياس

قد يكون من الصعب تصديق أن المشي هو أداة أكثر فاعلية في الوقاية من السكري. يبين هذا البحث أن مجموعة من "المشاة" أظهرت تحسنا في تحمل الغلوكوز بمعدل 6 مرات تقريبًا مقارنة مع مجموعة من "العدائين" خلال فترة تجريبية مدتها 6 أشهر.

6. تحسين الهضم

30 دقيقة من المشي كل يوم لا يمكن إلا أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقبل ولكن أيضا تحسين عملية الهضم والإمساك من خلال المساعدة في تنظيم حركات الأمعاء.

7. عضلات متناغمة

يعمل المشي أيضا على تناغم العضلات وفقدان الوزن (في حالات زيادة الوزن).

8. العظام والمفاصل الأكثر ثباتا

يمكن أن يوفر المشي مزيدًا من حركة المفاصل ، ويمنع فقدان كتلة العظام ، بل ويقلل خطر الإصابة بالكسور. توصي مؤسسة التهاب المفاصل بالمشي بشكل معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً على أساس منتظم لتخفيف الألم في المفاصل ، بالإضافة إلى التصلب والالتهاب.

9. تخفيف آلام الظهر

قد يصبح المشي محافظا حقيقيا للحياة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر أثناء تمارين التأثير العالي الأكثر تحديًا. نظرًا لأن هذا النشاط ذو تأثير ضئيل لن يؤدي إلى مزيد من الألم أو الانزعاج ، مثل الجري، ويساهم المشي في تحسين الدورة الدموية داخل الهياكل الشوكية ويحسن الوضعية والمرونة وهو أمر حيوي لعمود فقري صحي.

10. عقل أكثر هدوءًا

إذا كان المشي يحسن من أعراض الاكتئاب لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات اكتئابية كبرى ، تخيل فقط مدى سهولة مساعدتنا للتأقلم مع الشعور بالإحباط أو الإرهاق. ويساعد المشي مع صديق أو أحد أفراد الأسرة على الاحساس بالسعادة وتحسين المزاج.

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