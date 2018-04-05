افتتاح أول قاعة سينما في السعودية بعد أسبوعين

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (واس)



منحت وزارةُ الثقافة والإعلام السعودية، اليوم، أولَ رخصةِ تشغيلِ دارِ عرضٍ سينمائي لشركة "أيه إم سي" AMC الأمريكية.

وسيسمحُ هذا الترخيص للشركةِ الرائدة في هذا القطاع، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم بتشغيلِ دورِ العرضِ السينمائي في المملكة.

وتسعى الشركة لافتتاحِ أولِ دارِ عرضٍ سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 أبريل.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017 بهدف بحث فرص التعاون التجارية الممكنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المتوقع أن تشكل المملكة، التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الـ 30 عاما، أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، أنه سيتم السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018، لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

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