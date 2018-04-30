طفلة الـ9 سنوات تنقذ بوفاتها 37 ألف إفريقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات (روميو موسى)



يحيي العديد من أطفال إفريقيا سنويا في شهر ابريل/نيسان الجاري ذكرى وفاة الطفلة "رايتشل باكويس"، لماذا؟



في التفاصيل، ولدت الطفلة "رايتشل باكويس" في شهر يونيو/حزيران عام 2002 بإساكواه - واشنطن، ومنذ نعومة أظفارها وهي ترغب في العطاء والمساعدة، لذلك تبرعت بشعرها مرتين للأطفال المصابين بالسرطان.



في عيد ميلادها التاسع، قررت رفض الهدايا، وأرادت التبرع من أن أجل مياه نظيفة صحية للأطفال فى إفريقيا، عبر جمع مبلغ 300 دولار، لانقاذ 15 شخصًا فى إفريقيا، ولم ينقصها سوى 80 دولارًا.

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ولكن بعد شهر ونصف تعرضت لحادث سيارة في بلفيو - واشنطن، فتوفيت على الفور في شهر تموز/يوليو عام 2011، قبل أن تحقق حلمها، حينها علم الناس عن حلمها الأخير، من خلال كنيسة كانت تتردد عليها، ومن بعدها عمت قصتها العالم من خلال وسائل الاعلام.



وخلال شهرين، جمعت صفحتها لصندوق التبرعات الخيرية 1.2 مليون دولارًا، وتحقق حلم الفتاة الصغيرة حتى بعد موتها.



الامر الذي دفع بوالدتها للسفر الى اثيوبيا لإحياء ذكراها، فبفضل ابنتها يوجد الآن مياه آبار نظيفة فى 143 قرية فى إثيوبيا، حيث تم انقاذ 37700 إفريقي.



كما أصبح الآن للفتاة موقع خاص للتبرع لأجل أطفال أثيوبيا، يحمل عنوان "أمنية رايتشل فى عيد ميلادها التاسع".



وبعد وصوصل المياه اليهم، يحيي الكثير من الأطفال في إفريقيا ذكرى وفاتها في الشهر الجاري، فالحلم الذى طالما كانت تسعى إليه، تم تحقيقه بعد موتها.

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