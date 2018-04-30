بيكاسو تونس.. ولد فاقدا ليديه فابد ع في الرسم برجليه

أخبار الآن | العاصمة التونسية - تونس (جمال لعريبي)

اشرف النمري شاب تونسي استطاع الولوج الى عالم الفن التشكيلي بقدميه.. ولد بدون يدين لكنه تحدى الاعاقة فاحترف الرسم بقدميه ويرسم اجمل اللوحات التي تعكس ما بداخله من اصرار عزيمة و قوة التحدي.

بيكاسو تونس ... ولد فاقدا ليديه فابدع في الرسم برجليه اشرف شاب تونسي احب الرسم و تعلق به منذ الصغر الى ان اصبح اليوم من اشهر الفنانين التشكيليين في تونس

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اشرف النمري فنان تشكيلي

بين اصابع قدميه يحمل ريشته و يبدع في رسمته التي يعبر فيها عن حبه للحياة و الفن و عشقه للتحدي

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اشرف النمري فنان تشكيلي

صنع اشرف من بيته الصغير و رشته التي حولها الى عالم مليء بالالوان و لوحات تترجم احاسيسه و ارادته القوية ليرسم لنفسه طريق النجاح في عالم الفن

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اشرف النمري فنان تشكيلي

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ايمن سلامي صديق اشرف

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