هل تصدق.. غرفة نومه تدر عليه نصف مليار دولار شهرياً!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكن شاب أمريكي، من تحويل غرفته إلى منجم ذهب بعدما أصبحت تـُدر عليه مالاً وفيراً يزيد عن النصف مليار دولار شهرياً بسبب هوايته المولع بها.

وبحسب موقع «بيزنيس إنسايدر» فإن تايلر بليفينز البالغ من العمر 26 عاماً مولعٌ جداً بألعاب الكمبيوتر، لكنه ليس كغيره من المهووسين بها فقط لقضاء وقت فراغهم، حيث صور أداءه في الألعاب الإلكترونية وبثها عبر اليوتيوب، وبعدها تحول إلى «المعلم الأول» بالنسبة للكثيرين، ووأصبح تايلر، الذي يَبث أداءه بهذه الألعاب وهو غالباً في منزله، يمتلك أشهر قناة فيديو على الإنترنت تهتم بنشر الألعاب وتجربتها، وأصبحت الشركات المنتِجة لهذه الألعاب حريصة على أن يجربها «نينجا» وينشر فيديو لها لجذب الجمهور.

ويعد الشاب «تايلر» والشهير باسم «نينجا» من أشهر منتجي الفيديو عبر اليوتيوب تمكن من استقطاب آلاف المشاهدين بما يبثه عبر الإنترنت.

وروج «تايلر» للعبة «Fortnite» وتمكن من خلالها استقطاب 83 ألف متابع جديد يومياً لحسابه على خدمة «تويتش» التلفزيوينة.

وحقق الشاب أكثر من 500 ألف دولار شهرياً كأرباح بسبب وجود أكثر من 160 ألف مشترك يدفعون رسوماً مالية لمتابعته على «تويتش» وهي خدمة لها نوعان من الاشتراكات: الأول مدفوع يكلف صاحبه خمسة دولارات شهرياً ويحصل صاحب القناة على نسبة منها والآخر مجاني.

كما يحصل على عوائد مالية أخرى من الإعلانات التي تقوم ببثها شركة «غوغل» على الفيديوهات التي ينشرها على قناته، والتي جميعها تبث من غرفة نومه في منزله.

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