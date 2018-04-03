كرة قدم على لوح من الجليد

أخبار الآن | نوك - جرينلاند (رويترز)

إن كل ما تحتاج إليه للعب كرة القدم مجردَ مرمييّن وكرة ِ قدم وحقل ٍ من العشب، لكن في بعض الأوقات لا تحتاج إلى هذا الحقل.

فريق من جنود البحرية النرويجية وعلماء من المعهد النرويجي للبحوث البحرية يلعبون كرة القدم على لوح كبير من الجليد في القطب الشمالي ، بالقرب من جرينلاند.

حراس مسلحون انتشروا على الجليد لحماية العلماء الذين يلعبون كرة القدم من هجمات الدب القطبي المحتملة، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

وعلى الرغم من ندرة هجمات الدببة على البشر، يُشار إلى تلك الحيوانات البرية آكلة اللحوم بأنها واحدة من أكثر الحيوانات فتكًا على كوكب الأرض، إذ يمكنها تشويه البشر بضربة مخلب.



اقرأ أيضا:

مخاطر كبيرة من ذوبان الجليد في القطب الشمالي