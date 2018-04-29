كيف يمكن أن تلعب "الرواية" دورا إيجابيا في المجتمع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



عبرَ تساؤلاتٍ من قبيلِ هل نستطيعُ أن نعيدَ الدورَ الفاعل للثقافة؟ وهل من الممكن أن تكونَ الثقافة حاملا لنسَقِ المقاومة والتغيير، في وسطِ موجةٍ من الركاكةِ والفساد والتخريب؟ وما دورنا لمقاومةِ الخرابِ والفساد بكافةِ صوره؟ تَلفِتُ رواية "سيدات الحواس الخمس" لجلال برجس الانتباهَ إلى دورِ الثقافة كمقاومٍ لهذا القُبح.



جلال برجس.. شاعرٌ وروائي أصدر عددا من الكتب في الشعرِ والقصة وأدبِ المكان اضافة الى ثلاثةِ إصداراتٍ روائية كانت آخرها "سيدات الحواس الخمس"، والتي يشاركُ بها حاليا في معرض أبوظبي للكتاب الذي يقامُ حاليا في العاصمة الإماراتية ويمتد حتى الأول من مايو المقبل..

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