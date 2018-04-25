دي روسي يشيد بأداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وروما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أشاد لاعب فريق روما "دانييل دي روسي" بأداء لاعب فريق ليفربول محمد صلاح " في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعرض الذئاب للهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدفين في ملعب الأنفيلد.

وسجل الجناح المصري الهدف الأول والثاني، وصنع الهدف الثالث والرابع.

وكان محمد صلاح قد لعب بقميص الذئاب لمدة موسمين قبل انتقاله إلى ليفربول في يونيو الماضي، وتألق سريعًا حيث سجل 43 هدفًا في مختلف المسابقات حتى الآن.

وقال "دي روسي" في تصريحات عقب المباراة:" نعرف أن صلاح لاعب عظيم وشخص عظيم، أنا سعيد له، حتى لو تمت معاقبتنا بسبب ذلك ".

وأضاف:" لقد تحسّن كثيرًا في الثلث الأخير من الملعب، وأصبح حاسمًا كما اعتقدنا جميعًا أنه قادر على أن يكون كذلك ".

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سجل المتألق محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما أمام فريقه السابق خلال فوز كبير لليفربول 5-2 على ضيفه روما ليضع قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ففي ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أنفيلد هز صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

ووسع فيرمينو الفارق إلى 5-صفر من ضربة رأس ومع اطمئنان المدرب يورجن كلوب للنتيجة أخرج صلاح في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق الانجليزي مع خروج صلاح واستغل روما، الذي أطاح ببرشلونة من دور الثمانية، الموقف لينتفض متأخرا.

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