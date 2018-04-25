الأبطال الستة يحاربون طاغية جديد لحماية العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تدور أحداث الفيلم حول وصول العملاق "ثانوس" إلى الأرض، وتجميعه للأحجار الأزلية الستة، فى محاولة من الأفينجرز لإيقافه من تدمير العالم للمرة الأخيرة. وهو النسخة الجديدة من سلسلة عالم مارفل السينمائى الشهيرة "Avengers"، والذى عرض أولى أجزائه عام 2012، وحقق إيرادات تخطت المليار دولار عالميًا، وسيتم طرح الفيلم دور العرض السينمائية فى السعودية الخميس المقبل 26 أبريل، على أن يتم عرضه عالميًا يوم الجمعة 27 أبريل الجارى.



يواصل المنتقمون وحلفاؤهم حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا على أن يتعامل أحدهم معها بمفرده. حيث يظهر (ثانوس)، و هو طاغية جديد قادم من الظلال الكونية يبث الخوف في المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض.

عقد أبطال فيلم الإثارة Avengers: Infinity War مؤتمرًا صحفيًا أمس الأحد فى بيفرلى هيلز بلوس أنجلوس قبل العرض الأول للفيلم، وشارك فى المؤتمر عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم النجم العالمى روبرت داونى جونيير، كريس إيفانز، مارك رافلو، سكارليت جوهانسن، وأنتونى ماكى، كما انضم أيضًا إليهم المخرجين جو وأنطونى روسو، وكذلك المنتج كيفن فيجى وجيف جولدبلوم.

وسيتم طرح الفيلم دور العرض السينمائية فى السعودية الخميس المقبل 26 أبريل، على أن يتم عرضه عالميًا يوم الجمعة 27 أبريل الجارى، تدور أحداث الفيلم حول وصول العملاق "ثانوس" إلى الأرض، وتجميعه للأحجار الأزلية الستة، فى محاولة من الأفينجرز لإيقافه من تدمير العالم للمرة الأخيرة.

وهو النسخة الجديدة من سلسلة عالم مارفل السينمائى الشهيرة "Avengers"، والذى عرض أولى أجزائه عام 2012، وحقق إيرادات تخطت المليار دولار عالميًا، مرورًا بالجزء الثانى "Avengers: Age of Urtlon" عام 2015، وتخطت إيراداته أيضًا حاجز المليار دولار، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الجديد من السلسلة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بأول أسابيع عرضه.



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