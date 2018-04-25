أرقام صلاح التاريخية بعد الثنائية ضد روما

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق محمد صلاح النجم الدولي المصري لفريق ليفربول أرقامًا تاريخية عقب تسجيل ثنائية في شباك روما الإيطالي في المباراة الجارية الآن.

ويحل روما ضيفًا ثقيلًا على ملعب آنفيلد لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الجيالوروسي قد حقق المفاجآة المدوية بإقصاء برشلونة الإسباني من الدور ربع النهائي عقب التفوق عليه في الأولمبيكو بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء بعد التغلب على خسارة الذهاب في كامب نو بنيتجة هدف مقابل 4.

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أما الريدز فتخطوا عقبة بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي بعد الفوز عليه ذهابًا إيابًا 3-0 و2-1، وسجل النجم الدولي المصري وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، محمد صلاح هدفين خلال الـ 180 دقيقة.

وأصبح صاحب الـ 25 عامًا أول لاعب في تاريخ الليفر يسجل أكثر من 9 أهداف في موسم أوروبي واحد، 10 أهداف.

كما وصل اللاعب الأعسر إلى 43 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بُعد هدف واحد من معادلة رقم فان نيستلروي التاريخي، 44 هدفًا، كأكثر لاعب من البريميرليج يسجل أهدافًا في موسم واحد، 2002-03.

كما سجل صلاح أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى متخطيًا كريستيانو رونالدو، 42 هدفًا.

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