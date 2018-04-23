صفاقس تنظم منتدى دوليا للسياحة الشبابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من المقرر أن تنظم الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب في مدينة صفاقس يوم الخميس القادم منتدى دولي للسياحة الشبابية تحت شعار "مضيف الشباب دارنا"، بحضور الجامعة الدولية لمضائف الشباب التي سيمثلها مديرها التنفيذي "دارن باركر" فضلا عن عديد الكفاءات والمختصّين المحلين والدوليين في مجال الأنشطة الترفيهية والسياحية الخاصة بالشباب.

وسيهتمّ هذا المنتدى وفق ما تم الكشف عنه في ندوة صحفية انعقدت يوم السبت بمقر الهيئة الجهوية للجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب لتسليط الضوء على الحدث بسلسلة من المواضيع والقضايا المتعلقة أساسا بدفع منظومة الجودة والبرامج الهادفة إلى الرقي بخدمات بيوت الشباب وآليات التشبيك والحجز الالكتروني في 5000 مضيف شباب بمختلف بلدان العالم بما فيها تونس.

ويتناول المنتدى بالدرس الخطة الإستراتيجية للسياحة الشبابية بتونس ( 2018- 2023) وآفاق تطوير المجال من منظور الاتحاد الدولي لمضائف الشباب ودور مضائف وسياحة الشباب في تلاقح الحضارات ونشر المعاني الإنسانية الكونية وغيرها من القضايا والرهانات المتعلقة بالمجال.

وأكّد رئيس الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب منصف بنمنصور على أن الجمعية التي تأسست منذ 8 أوت 1962 وتؤمن بدور السياحة الشبابية تعتبر " الفعل السياحي الأكثر جذبا للشباب والأعمق تأثيرا على شخصيته" ستعمل على أن تكون صفاقس كثاني أكبر مدينة في تونس منطلقا لتطوير قطاع السياحة الشبابية التونسية وذلك بالتعاون بين الجمعية وسلط الإشراف التي لها برامج في علاقة بالقطاع وفق قوله.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد خارطة وطنية لدور الشباب ووحدات التنشيط المتنقلة وهياكل استقبال وسياحة الشباب ونوادي الشباب الريفية القارة وذلك بغاية إعداد هيكلة شاملة لقطاع سياحة الشباب.

وكشف منسّق المنتدى محمد مقديش عن إحداث مركز جهوي للحجز عن بعد صلب الهيئة الجهوية للجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب بصفاقس يمكن كل متعاطي سياحة الشباب من حجز إقامته بمضائف الشباب ب65 دولة منخرطة بالجامعة الدولية لمضائف الشباب مبينا أن وثيقة الحجز معترف بها لدى عديد السفارات والهياكل القنصلية والرسمية المختصة.

ووصف رئيس الهيئة الجهوية لمضائف وسياحة الشباب عزد الدين الزوش الحدث بالمميز بالنظر إلى أهميته في تغيير نظرة سلبية تستبعد صفاقس بوصفها وجهة سياحية وتلغي كل مقوماتها الثقافية والسياحية والحضارية التي تؤهلها للعب دور هام في منظومة السياحة الشبابية وطنيا ودوليا كوجهة مميزة لهذا الصنف من الأنشطة السياحية الواعدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب تم بعثها يوم 8 أوت 1962 وهي جمعية تطوعية تسعى للنفع العام، وهي عضو بالجامعة الدولية لمضائف الشباب منذ تأسيسها وعضو منتدب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة سنة 2000 وهي أيضا عضو بالمنظمة العالمية المسندة لبطاقة الطالب الدولي والمخول لها ترويج بطاقة الشاب والطالب الدوليين، بحسب ما أفاد به رئيس هذه الجمعية خلال الندوة الصحفية.

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