بطل "على كف عفريت": فيلم تونسي يرصد حياة الشباب خلال الثورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

خلال كلمته بافتتاح ملتقى القاهرة السينمائي الأحد، أعرب الممثل غانم الزرلي عن سعادته بعرض فيلمه "على كف عفريت" في القاهرة، والذي وصفه بكونه عملًا يعبر بلغة سينمائية خاصة عن لحظات عاش فيها الشباب التونسي.

وأوضح الزرلي، أن الفيلم صور ثلاث مرات، إحداها بكاميرا عادية، وأخرى صوروا فيها بروفة مثل ظروف تصوير الفيلم بالضبط، ثم صوروا العمل بعد ذلك.

وأشار بطل العمل، أن الفيلم كان يحمل تحديًا كبيرًا لهم جميعا، وكأنهم يقدمون مسرحًا، نظرا لطريقة تصوير اللقطة الواحدة بما يشبه الفصول التي تم استخدامها في تصوير الفيلم.

ووصف الزرلي التجربة بكونها فريدة، وأنه تعلم منها أشياء لم يتعلمها في أشياء أخرى، خصوصا مع حالة التورط التي قدمتها المخرجة كوثر بن هنية، لبطلته، للدرجة التي تجعل المشاهد يشعر بكونه هو الوحيد الذي يقف معها، موضحا أن تصوير الفيلم كان به كثير من العوائق من بينها العمل داخل لوكيشن واحد.

واستكمل الزرلي حديثه عن العمل، المأخوذ عن واقعة حقيقية من اغتصاب فتاة تونسية على يد الشرطة هناك، بأنه خلال فترة الثورة في 2011، حدث بالدولة كثير من اللخبطة، للدرجة التي جعلت هناك ارتباكًا في معرفة قيادات الشرطة، موضحا أن الفيلم أراد أن يقدم في نهايته نموذجًا إيجابيًا لشرطي بسيط يتحدى الضابط حتى لا يكون هناك تصدير لظهور النماذج السلبية فقط في الشرطة، منوها أن هذا ما حدث في تونس الآن، مما جعل القاعدة تتحول للأفضل.

وأضاف: الشرطة هي مرآة للمجتمع، ويستحيل أن نتعامل معهم كوحوش، وحاولنا في الفيلم أن نعطي اختلافات في شخصيات الشرطة، ما بين جيدة وما بين مشوهة، والتنوع هذا هو تنوع المجتمع بالأساس، والحقيقة أن ما دفع المخرجة لكتابة الفيلم، أن صاحبة القصة كتبت كتابًا عن قضيتها التي حدثت في تونس في 2012، وحينها تحدث الرأي العام عنها حتى صدر حكم على المتهمين بعدها بعامين، ولا شك أن الفيلم منحنا مساحة أكبر في الحكي.

يذكر أن فيلم "على كف عفريت" عرض في مهرجان كان في قسم نظرة ما، ويعد هذا هو العرض الأول له في القاهرة عقب عرضه الأول بمهرجان أسوان بدورته الأخيرة.



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