العلماء يحلون أخيرا لغز فرقعة الأصابع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(صحف)

العلماء يحلون أخيرا لغز فرقعة الأصابع

عادة عندما نكونُ في حالةِ غضب او توتر ..نسارعُ الى طقطقةِ اصابع اليد..لكن هل تساءلت يوما عن سببِ هذا الصوت ؟

أكد باحثون أنهم اكتشفوا أخيرا لماذا نسمعُ أصواتا عالية عندما نقومُ بـ "طقطقةِ" المفاصل وخصوصا أصابع اليد.

الدراسة التي أجراها باحثونَ من جامعةِ ستانفورد بكاليفورنيا،اعتمدت نموذجا رياضيا لتحديدِ مصدرِ تلكَ "الضوضاء" التي أثارت نقاشاتٍ كثيرة لسنواتٍ عدة.

وفي النموذج، يتسببُ الضغطُ الناتج عن تحركِ المفاصل، على سبيلِ المثال عندما يتمُ فرقعة الأصابع، في انهيارِ فقاعاتٍ متناهيةِ الصغر، وهو ما ينتجُ عنهُ موجاتٌ صوتية أو ما يُعرفُ باسمِ "فرقعة" الأصابع.

وللتأكد من مدى صحة هذه النظرية، قرر كل من فينيث تشاندران سوجا وعبد البكارات من جامعة ستانفورد، إنشاء نموذج حسابي في محاولة لمعرفة مصدر الصوت بشكل قطعي.

ويعود هذا التفسير بالأساس إلى عام 1971، حيث افترض فريق من الباحثين من جامعة ليدز، أن فقاعات في سائل المفاصل هي التي تسبب الصوت المعروف.

ومن خلال النموذج الحسابي المفصل، ومعادلات تحاكي ما يحدث عندما يتم فرقعة الأصابع، شاهد الباحثون تغييرات حسب حجم الضغط بعد أن تسببت الحركة في انهيار الفقاعات الموجودة في سائل المفصل، وبذلك تمكنوا من إثبات صحة نظرية جامعة ليدز التي تفسر سر انبعاث الصوت القوي الممتع والمزعج على حد سواء، الذي يعرفه الجميع.

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