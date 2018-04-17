بفضل "القميص الصوتي".. مصابة بالصمم ستحضر حفلا موسيقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لأول مرة تستعد "كلوديا فيل" التي تبلغ من العمر 50 عاما، لحضور حفل موسيقي للموسيقار الروسي "تشايكوفسكي" في قاعة لايشهالي للحفلات الموسيقية بـ "هامبورغ"، فهي لم يسبق لها أن حضرت أي حفل موسيقي من قبل..

في التفاصيل، تم اختيار "فيل" من بين مئات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمنحهم فرصة تجربة الإختراع، وهو الاختراع الذي ابتكرته شركة "كيوت سيركيوت" للأزياء ومقرها لندن، هذا القميص الصوتي هو عبارة عن سترة ضيقة زرقاء اللون مصنوعة من الألياف الاصطناعية، كما يحتوي على 16 محركا متناهي الصغر، هو عبارة عن آلة داخلية، حيث يعالج القميص الأصوات من خلال ثمانية مكبرات للصوت، ومن تم يحولها إلى ذبذبات..

سابقا لم تستطيع "فيل" أن تعيش التجربة لأنها تعاني من الصمم، ويرجع السبب جزئيا إلى أن الحفلات الموسيقية لا تستهدف جذب الناس الذي يعانون من هذا المرض، لكن بفضل هذه التقنية فهي على وشك الدخول في تجربة الاستماع إلى المعزوفة الموسيقية من خلال اختراع "القميص الصوتي"..

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