ياباني يحقق حلمه بصنع روبوت ضخم مستوحى من شخصية "جاندام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

"ماساكي ناغومو" مهندس ياباني تنمى دائمًا الركوب داخل الروبوت الأنيمى العملاق المفضل له، "جاندام"

الروبوتات العملاقة التي حازت على غمتياز الإعلام العلمي الخيالي.

وأصبحت أحلامه حقيقة واقعية مع أحدث ابتكاراته، والتي وصفها بـ "Landwalker-Mononofu" واختصرها بـ "LW-Mononofu" وهو روبوت ضخم يبلغ طوله 8.5 متر (27.9 قدم) ويزن أكثر من 7 أطنان مترية.

المهندس البالغ من العمر 44 عاماً، يعمل لدى شركة ساكاكيبارا كيكاي، وهي شركة يابانية متخصصة في تصنيع الآلات الزراعية، استخدم تكنولوجيا الآلات نفسها في صنع الروبوت "جاندام".

تم تجهيز LW-Mononofu بقمرة قيادة صغيرة ، يمكن الوصول إليها فقط من خلال المصعد الميكانيكي ، فيها أجهزة مراقبة ورافعات للتحكم بأذرع وأقدام الروبوت.

وذراعها اليمنى، عبارة عن بندقية هوائية على شكل بازوكا، قادرة على إطلاق كرات إسفنج بسرعة 140 كم في الساعة (86 ميلاً في الساعة).

على الرغم أن الربوت مستوحى من الشخصية الكرتونية "جاندام" العسكرية، ولكن المهندس يقول أن ابداعاته مخصصة للتسلية فقط

ينوي تأجير الروبوتات حوالي 100000 ين (930 دولار)بالساعة.

إقرأ أيضا:

قريبا.. إطلاق أول فندق فاخر في الفضاء وهذه هي تكلفته

إختراع آلة تقرأ الأفكار وتُترجمها إلى نصوص