مهرجان رقص في بيروت لتخفيف أوجاع النساء ومعاناتهن

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

انطلقت في العاصمة اللبنانية الدورة الرابعة عشرة لمهرجان بيروت للرقص المعاصر.

الدورة تقدم عروضا عربية وأجنبية وورش عمل ونقاشات ومعرضا فوتوغرافيّا وتجمع نساء عدة يكافحن يوميا في السر والعلن ويواصلن الحياة.

مهرجان هذا العام يحتفي بالنساء وبمصممات الرقص على وجه الخصوص في عروض تستمر حتى السابع والعشرين من أبريل الحالي بمشاركة فنانين من إسبانيا وإيطاليا والنرويج وأيسلندا ومصر وفلسطين وسويسرا والولايات المتحدة.

وبدعم من السفارة الإسبانية في لبنان قدمت فرقة الرقص الاسبانية سول بيكو التي أسستها عام 1994 المصممة والمدربة الإسبانية التي تحمل الاسم نفسه عرض الافتتاح.

وتتساءل سول بيكو في العرض عن حالة المرأة من خلال وجهات نظر النساء حول العالم وترسم صورة المرأة المعاصرة منطلقة من ممارسات مختلفة لفنانين عملت معهم وساهم بعضهم بتحطيم الأنظمة السائدة.

وخلال العرض يبدو أن الراقصات يملكن ثقافتهن وأساليبهن وتقنياتهن ولغاتهن الخاصة ويختلفن عن بعضهن البعض في الشكل واللون والقدرة الجسدية لكنهن يطرحن جميعا الأسئلة ذاتها ويبحثن عن الأجوبة ذاتها.

وقال عمر راجح مؤسس المهرجان إن الموضوع هام لوجود كثير من النساء الموهوبات في تصميم الرقصات بأنحاء العالم.

وأضاف "ومهم نشوف نحنا كمان إنه هيدا موضوع أساسي لازم نطرحه ونشتغل عليه ونضوي عليه كمان. وفيه طاقات هائلة، حلوة كتير ومهمة وأعمال كتير مُهمة كمان لنساء مُصممات رقص، فكان كتير حلو هيك ينجمعوا كلهن بمكان واحد".

وعبرت يارا بستاني، وهي مشاركة في المهرجان، عن سعادتها الكبيرة به وقالت "بلبنان كتير محدودة المحلات وين فينا نرقص أو نعرض أو نعمل شي. وأكيد كتير مهم هدا المهرجان لأنه بيفوّت ناس إنه فينا نحضر عروضات ما فينا نحضرهن بلبنان. تقريباً ما فيه عروضات رقص بييجوا غير بهيدا المهرجان. حتى يعني لنتعرف على أشياء جديدة ولنعرض مع بعض".

وقالت مشاهدة للعرض تدعى نادين قدورة "بس العرض اليوم برأيي كان كتير حلو لأنه بالضبط كان عن الموضوع تبع النساء وأفكر كثيرا فيه مع (انتشار)العنف ضد المرأة واللي بيعانوه عموما بالعالم. هلق (الآن) هو ضروري جدا لأنه فيه فنون، فينا نسلط الضوء كمان على موضوعات متل هول (هذه) المهمين كتير".

وأضافت مشاهدة أخرى للعرض تدعى منال قرطام "بيخلينا نشوف إن المرأة قد إيش فيها تكون مبدعة بكل شي. العرض اللي حضرناه اليوم رائع عن جد، رائع برأيي إنه كتير بيعطي دفع للمرأة وقت هي بتقول إنه لازم تحكوا. فأنا بأقول لكل امرأة إنه عن جد لازم تحكي".

ويقدم المهرجان منصة للفرق الإيطالية حيث يستضيف خمسة عروض لمصممي رقص إيطاليين بالشراكة مع السفارة الإيطالية في لبنان ووزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي في بيروت.

كما يقدم (بايبود 2018) جائزة (إنجازات مدى الحياة) للراقصة التعبيرية المخضرمة جورجيت جبارة التي لعبت دورا جوهريا في تأسيس وتطوير الرقص في لبنان.

وتنظم المهرجان سنويا فرقة مقامات للرقص المعاصر بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية وعدد من المعاهد والمؤسسات الثقافية الأجنبية والسفارات الغربية في لبنان.

ويرى عمر راجح، مؤسس فرقة مقامات للرقص المعاصر، أن المهرجان يخلق نوعا من التحفيز الذي يلامس الحياة اليومية وهمومها.

وتستمر عروض المهرجان حتى السابع والعشرين من أبريل نيسان.

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