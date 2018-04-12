مشتركو "تلفزيون الآن" على يوتيوب يتخطون عتبة المليون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تخطى تلفزيون "الآن" على موقع "يوتيوب" عتبة المليون مشترك، وهو دليل على استمرار مد جسور التفاعل والتواصل بين التلفزيون والمشاهد العربي في كل دول العالم، وتمتين أواصر العلاقة بينهما.

تلفزيون "الآن" يهتم بعرض كوكبة مميزة من الأخبار والبرامج المنوعة بأسلوب مميز وراق وبمصداقية قل نظيرها، فاسر بذلك قلب المتابع العربي اينما حل.

كما وتعتبر "أخبار الآن" من أهم المصادر التي تختص بنقل الخبر والمعلومات الاخبارية إلى كل العالم العربي، كما تعمل على تغطية الأحداث بمصداقية عالية، إلى جانب مواكبتها للتطورات ومتابعتها لتفاصيل الحياة اليومية للمواطن العربي والتطرق إلى احتياجاته..

وتعتبر من القنوات السباقة إلى مناقشة الأفكار والمشكلات، وطرح الملفات التي تعتبر في المجتمعات العربية شائكة



ومنذ تأسيسها، تمكنت برامج الآن من أن تصل بعمق لكل العرب في مختلف بلدانهم وأماكن تواجدهم حتى خارج الدول العربية، وذلك من خلال كوكبة مميزة من البرامج كالترفيه والفن والدراما والرياضة والكوميديا والطبخ والعائلة و...

كل هذه البرامج مكنت "الآن" من التربع على عرش قلوب المشاهد، فمد التلفزيون جسور التفاعل مع مشاهديه لمناقشة همومهم وبعث روح الأمل فيهم.

إلى جانب كل هذا، فقد انصب اهتمام تلفزيون "الآن" على عنصر "المرأة" عبر برامج وفقرات مختلفة، فـ "الآن" تلفزيون سباق إلى مناقشة الأفكار والمشكلات، وطرح الملفات التي تعتبر في المجتمعات العربية شائكة بكل موضوعية، والوصول إلى هذا العدد الهائل من المشاتركين خير دليل على النجاح المستمر والتألق الدائم.