عمره 112 عاماً.. الياباني "نوناكا" الأكبر سناً بالعالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن الياباني ماسازو نوناكا، والبالغ من العمر 112 عاماً هو أكبر رجال العالم سناً.

وولد نوناكا في 25 يوليو عام 1905 أي قبل شهور من نشر نظرية النسبية الخاصة للعالم ألبرت أينشتاين، وبذلك يحمل نوناكا اللقب خلفاً للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا الذي توفي هذا العام عن عمر 113 عاماً.

وكان نوناكا في شبابه مزارعاً وحطّاباً، ثم أدار فندقاً للينابيع الساخنة في مسقط رأسه ببلدة أشورو على جزيرة هوكايدو اليابانية، التي تبعد 900 كيلومتر إلى الشمال من طوكيو. وقام بتربية ابنين وثلاث بنات.

ويستمتع نوناكا بالنزول إلى المسبح، ويحب الحلويات خاصة كعكة الفراولة. وشاركه أقاربه ومسؤولون احتفالاً بالمناسبة في وقت سابق الثلاثاء، بحسب "رويترز".

ويظل لقب أكبر الرجال سناً على الإطلاق مسجلاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم ياباني آخر هو جيرومون كيمورا، الذي توفي عام 2013 عن 116 عاماً و54 يوماً.

وأكبر عمر موثّق للإنسان على الإطلاق هو 122 عاماً و164 يوماً وهو للفرنسية جان لويز كالمون التي توفيت عام 1997.

والعام الماضي توفي مواطن إندونيسي يدعى سوديميجو، عن 146 عاماً، غير أنه لا يوجد ما يوثّق هذا العمر بشكل قاطع.

اقرأ أيضا

فقمة تقفز الى قارب عائلة هرباً من الحيتان القاتلة