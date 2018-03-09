صور السيلفي تدر أموالا على أطباء التجميل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار)

قال جراحو تجميل إن الصور الذاتية او يعرف بالسيلفي يمكن أن تظهر الوجه مختلفا وتبدو فيها الأنوف أكبر من حجمها الطبيعي، وأضافوا أنهم شهدوا زيادة كبيرة في الإقبال على عمليات التجميل من أشخاص يريدون أن يصبحوا أجمل في صور السيلفي.

رب تكنولوجيا كشفت عيبا فدرت نفعا على جيوب أطباء التجميل ... هذا باختصار ما وصلت إليه دراسة أمريكية وضعت ظاهرة السيلفي أو الصور الذاتية تحت المجهر .

وجه مختلف .. أنوف كبيرة .. ابدو في الصورة اكبر في السن .. هذا المونولوج لسان حال يقول اريد التغيير .

جراحو تجميل شهدوا زيادة كبيرة في الإقبال على عمليات التجميل من أشخاص يريدون أن يصبحوا أجمل في صور السيلفي.

استطلاع أجرته الأكاديمية الأميركية لجراحي تجميل وترميم الوجه أظهر أن 42 في المئة من الجراحين استقبلوا مرضى يريدون الخضوع لعمليات لتحسين صورهم الذاتية وصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

خبراء التجميل أوضحوا أن ما تشاهده في كاميرا الهاتف لا يعبر في احيان كثيره عن الواقع فالتشوه يحدث في صور السيلفي بسبب اقتراب الوجه من عدسة الكاميرا.

وأردفت الدراسة نصائحا لمحبي السيلفي من قبيل اتباع أساليب مشابهة فيما يتعلق بتفاصيل أخرى في الوجه فمثلا يمكن للرجال الذين يرغبون في إبراز ذقن أقوى أو فك منحوت رفع الكاميرا إلى الأعلى بطريقة معينة.

وبالنسبة للنساء ينصح الأطباء من يردن إبراز العينين أو تقليل بروز الذقن أو الجبهة بإمالة الكاميرا قليلا.

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