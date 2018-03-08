5 كتب إن قرأتها.. ستغير أسلوب حياتك أكثر مما تتخيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



حينما سأل "وارين بوفيت"، الملياردير الأمريكي عن سر ثرائه ونجاحه، بدون تردد كشف عن سر عميق قد يغفله البعض، وهو "قراءته لـ 500 صفحة بشكل يومي.. لكن في حقيقة الأمر هي معادلة يصعب الوصول لموازنتها.. فإذا كنت تعمل من 5 إلى 9 ساعات بشكل يومي، فمن الأكيد أنك لن تجد الوقت الكافي لقراءة هذا الكم الهائل من الصفحات، كما لا تستطيع إتمام كتاب، فكيف تصل لحل، وتضحي ببعض الوقت لتشغل نفسك بالقراءة؟ هل باستطاعتك فعل ذلك!

إليك بعض الحلول التقنية والتي قد تساعدك في القراءة، فليس بالضرورة أن تحمل كتابا أينما حللت وارتحلت، بل استعن بالتكنولوجيا، وبما أنك تحمل هاتفا ذكيا ما عليك سوى تحميل تطبيق "Blinkist، وهو تلقائيا سيرسل لك رسالة من وقت لآخر رسالة ليقترح عليك أهم الكتب، أليست فكرة عملية، لكن قبل ذلك سنساعدك على الاختيار.. إبدأ بقراءة 5 كتب ربما ستغير الكثير في حياتك!

1- 13 عملية لتقوي عقلك (Amy Morin)

يتحدث هذا الكتاب في المجمل على كيفية التجاوز، فهو يعتبر أنك لا يمكن تجاهل المصائب والعثرات في حياتك، لكنك تستطيع تعلم كيفية التجاوب معها، يتسائل الكاتب إذا كنت تمنح لتجاوز الفشل حيزا كبيرا من حياتك؟ وقد يكون أسلوب تعاملك مع الفشل والعقبات تأثير عميق على حياتك اليومية.

2- كيف يمكنك التوقف على القلق.. وتنطلق لتعيش (Dale Carnegie)

كيف يمكنك أن تشعر إذا قال لك أحدهم يوم الأحد مساءا، صباح الاثنين ستذهب لغرفة التعذيب؟ هل تستطيع التعامل مع مستوى القلق الذي سيحدثه هذا الخطاب؟ طبعا ستحس بالكثير من التوتر وستظل متوجسا لما هو قادم! لكن كيف يمكنك إدارة ذلك؟

هل تساءلت يوما ما.. لماذا لا يمكنك التوقف عن القلق بشأن شيء ما؟ بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة.. فإذا تم التركيز على مصدر إجهادك وقلقك، يمكنك أن تتجاوز هذا العائق مرة واحدة وللأبد!

3- كيف ستقيس حياتك؟ (Karen Dillon)

ربما القليل من الجهد سيجعلك سعيدا في العمل.. وهذا في حد ذاته أمرا رائعا، جرب أن تستحسن عمل زملائك مثلا، فهل تصنع بعض الصفقات الجيدة في حياتك؟ فلو كنت مثلا تحرز نتائج مذهلة في مجال عملك وأهملت لقاء أسرتك وأصدقائك، فهذا الأمر سيضر حياتك على المدى الطويل.. أكثر مما تتخيل.

4- اعثر على عنصرك الخاص (Ken Robinson)

هل كنت تشعر بالضغط في حياتك؟ على العموم المجتمع يجبر الأفراد لاقتفاء خط ما وتلزمنا باحترامه، وإلا فقدنا فرصة ركوب القطار، مثلا علينا أن نتخرج من الثانوية العامة في سن 18 سنة، ثم الجامعة وبعدها نتهيأ للحياة العملية، وبعدها مباشرة الزواج والإنجاب.. هذا ما يلزمنا المجتمع به ونحن ننصاع له، هذا يمكن أن ينطبق على أشخاص لكنه لا يخدم الآخرين ..

5- الذكاء العاطفي (Daniel Goleman)

هل تتحكم بنا العواطف؟ هل سنحصد الكثير من النتائج إذا ما وضعنا العواطف جانبا؟ وتعاملنا بشكل أكثر منطقية؟ حتى لو حاولت فأنت ترجح بلا شك كفة العواطف وهي تؤثر على حكمك على الأشياء أكثر مما تعتقد! يحاول هذا

الكتاب قدر المستتطاع أن يفعل العكس بحيث تصبح أكثر عقلانية وتوجه عواطفك بشكل جيد لتقرر حياتك بشكل جيد..

اقرأ أيضا:

حياتك يملأها الملل والاكتئاب.. حاول نسفهما بهذه الأفكار الفعالة!