مركز شرطة آلي في دبي من دون موظفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويتزر)



لا يوجد موظفون في قسم شرطة آلي جديد في دبي ومع ذلك بإمكان الناس الاختيار بين أكثر من 25 خدمة مقدمة في الداخل. ويعمل مركز الشرطة الآلي على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع.

ولأنه لا يبدو شبيها بمراكز الشرطة التقليدية، يعتقد الملازم أحمد الجلاف أن قسم الشرطة الآلي يمكن أن يساعد الناس على التغلب على المخاوف التي غالبا ما تساورهم عندما يفكرون في زيارة مركز للشرطة.

وبمجرد دخول المركز يسترشد الناس بأرضية رقمية ذكية تقودهم إلى شاشة تعمل باللمس ليقوموا بإدخال المعلومات الخاصة بهوياتهم. بعد ذلك يحصلون على رقم في قائمة الانتظار لدخول إحدى غرفتي الخدمة.

وبإمكان المستخدمين الاختيار من بين ست لغات للبدء في نظر الطلبات الخاصة بهم. وبعد تقديم الطلب، يتم توصيلهم عبر مكالمة فيديو مع ضابط شرطة. يقوم الضابط بطبع التقرير ووضع الختم عليه وإعادته إلى المستخدم. يقوم المستخدم بطبعه مرة أخرى والتوقيع عليه وإرساله مرة أخرى في شكل صورة عبر الماسح الضوئي (سكانر) وإعادته للضابط.

ويقول الجلاف إن بين الخدمات المقدمة داخل المركز الآلي الإبلاغ عن الجرائم ودفع غرامات المرور. ويمكن للناس أيضا الإبلاغ عن المفقودات أو ترك أشياء تم العثور عليها في صندوق في المركز بعد تقديم تقرير من خلال الشاشة التفاعلية.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي المركز في سبتمبر أيلول 2017.وبداخل المركز أيضا آلة لصنع القهوة وأجهزة صراف آلي (أيه.تي.إم).



اقرا ايضا

إز-غو سيارة كهربائية بدون سائق من رينو