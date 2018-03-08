كيف هنأ موظفو "الآن" المرأة بيومها العالمي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ينبع التزام قناة "الآن" بتمكين المرأة من إيمان لا يتزعزع بأن تقدم الوطن العربي بدوره، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحشد من الطاقة غير المستغلة وإمكانات المرأة العربية.

ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم أجمع في 8 آذار/مارس من كل عام، هنأ موظفو "الآن" المرأة بيومها العالمي، كل على طريقته، فجاءت عباراتهم عفوية صادقة وصائبة.

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-الزميل أحمد عفانة: "منذ انطلاق قناة "الآن" كان موضوع المراة وانجازاتها من اهم المواضيع التي نتطرق اليها، ونغطيها في برامجنا ونشراتنا الاخبارية، وللمناسبة نعايد جميع نساء العالم، ونخص الوطن العربي بهذه المناسبة ونؤكد على ان اجندتنا حول المواضيع التي تتعلق بالمراة وبانجازاتها على راس اولوياتنا، دائما وابدا، كل عام وانتن بخير".

-الزميلة هدون الصفدي: ""تمنى لكل نساء العالم وللنساء العربيات خاصة عيد سعيد، واوجه تحياتي لكل النساء سواء كن عاملات ام ربات منزل، فللجميع أهداف سامية، واتمنى على صغيرات السن التطلع الى النساء القدوات في العالم العربي للتعلم منهن وتحقيق النجاحات".

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-الزميلة منى عواد: "الى كل امراة كوني قوية ومستقلة وكل عام وانت بخير".

-الزميلة كريمة عشايشية: "المرأة العربية هي العطاء والمحبة والنجاح والأمل، كل عام وكل نساء العالم بالف خير".

-الزميلة عبير عبدالله: "كل عام والمراة قوية وطموحة وقوية، كل عام والمراة العربية بالف خير".

-الزميلة ناهد عثماني: "المرأة هي نصف المجتمع وهي المسؤولة عن النصف الثاني سواء أكان في التربية أو التجهيز، أهنئ كل امراة باليوم العالمي للمرأة، وأتمنى لها كل الخير والنجاح".

-الزميل سامر لواء الأمانة: "كل عام والمراة العربية بالف خير في زمن التحديات والصعاب التي تعيشها، وتبني أجيالا صاعدة مؤمنة بمستقبلها ومؤمنة أيضا بأخلاقها وقدرها، كل الشكر للمرأة العربية دوما لأنها معطاءة دوما".

-الزميلة ماروجا كاراندنغ: "لا فرق بين الرجل والمرأة، المرأة قوية ويمكنها العمل كالرجل، وهي أيضا ذكية كالرجال".

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