سامسونغ تعرض "غالاكسي اس 9" على جدار برج خليفة بالأمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(صحف)

روجت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ" لهاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" عبر استعراض إعلاني على الجدار الخارجي لبرج خليفة في دبي بدولة الإمارات ،أطول برج في العالم.

وقالت سامسونج إنها استهدفت من استعراض الإعلان على واجهة البرج الشهير تعريف المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بمنتجها الجديد.

وتم تشغيل إعلان سامسونغ لأحدث أجهزة هواتفها الذكية المطروحة بالسوق على واجهة برج خليفة 5 مرات خلال مارس.

ووضعت سامسونج للإلكترونيات مكانا لتجربة "جالاكسي إس 9" في ميدان أمام برج خليفة من أجل إطلاع الزوار على الوظائف التشغيلية للكاميرا المتطورة بهاتفها.

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