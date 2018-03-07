واقي فم للرياضيين آخر صيحات التكنولوجيا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)



يزداد اعتمادنا على التكنولوجيا يوما بعد يوم، سواء خلال التواصل أو المواصلات أو البحث عن أي معلومة أو حتى التسلية.

لم تعد التكنولوجيا مهمة فقط لأنها تستخدم في جميع مجالات الحياة، بل اضحت حاجة ملحة لا مفر منها لكونها تلعب دورا مهما في معظم مجالات الحياة وبمعنى آخر فهي تحل معظم مشكلات البشر. وتهدف أهمية التكنولوجيا لتسهيل الحياة على البشر ورفع المشقة عن كاهلهم.

وبسبب أهمية التكنولوجيا، أنشأت شركات عدة أقساما للبحوث والتطوير، وعلى سبيل المثال نذكر فيما يلي 9 أدوات تكنولوجية مطورة وحديثة قد تصبح قريبا جزءا لا يتجزأ من حياتنا ذات النمط السريع.

1- وشم "مستشعر أسنان"

ابتكر علماء من جامعتي برينستون وتافتس "مستشعر أسنان" على صيغة وشم يقدم تنبيهات مبكرة عن الحالة الصحية ويرصد جميع أنواع البكتيريا حتى الجزيئية منها. المستشعر مصنوع من مادة الغرافين وملف هوائي رفيع للغاية مصنوع من أسلاك الذهب لمراقبة التنفس واللعاب ونقل البيانات لاسلكياً.

النموذج الأولي تمت تجربته على أسنان الأبقار ولا يناسب أسنان البشر، لكن العمل جارٍللتوصل إلى الابتكار المطلوب.

2- واقِي فم للرياضيين

مؤخرا طورت شركة بريفينت بيومتريكس واقِي فم ذكي قادر على مراقبة مدى إصابة اللاعبين عبر تطبيق على الجهاز اللوحي.

وتم تجهيز اللوحة بأجهزة لقياس التسارع تقيس عدد واتجاه وقوة الضربات، ويتم احتسابها عبر برنامج خوارزميات، وترسل عبر تقنية البلوتوث إلى تطبيق إلكتروني، لحماية اللاعبين لا سيما الذين لا يضعون خوذات، من الارتجاجات ومعرفة وقت سحبهم من أرض الملعب.

3- طنجرة اقتصادية

تستخدم طنجرة "آنفوا" للطهي بدقة، تقنية الاتصال عبر الواي فاي والبلوتوث، بحيث يمكن التحكم بها من أي مكان حتى من خارج المنزل. ويتيح القرص الآلي تحديد درجة حرارة الطهي المرغوبة، وينبّه التطبيق المستخدم بمراحل عملية الطهو خطوة بخطوة. وتعتبر هذه الطنجرة اقتصادية إلى حدّ بعيد، وتختصر مهمة التنظيف اللاحقة لتحضير الطعام، بحسب ما ورد في البيان.

4- مكيف محمول

يعتبر مكيف "هايسينس" المحمول، الصغير الحجم والسهل االتشغيل، من أقوى المكيفات القادرة على تبريد حرارة مكان تصل مساحته إلى 500 قدم مكعب.

وتتسم مكيفات "هايسينس 10000 بي تي يو" المحمولة بمجموعة من أحدث الميزات اللاسلكية وإمكانية الاتصال عبر تقنية "واي فاي".

يحظى المكيف الذي لا يزيد ارتفاعه على 28 بوصةً ويصل وزنه إلى 64.4 رطلاً، بتصميم الأنبوب الواحد الذي يمكن إخراجه من النافذة. ويتمتع بمواصفات الاتصال المدمج، ويضم مزيل الرطوبة من الجو. تطبيق واحد عبر الهواتف الذكية يتيح برمجة المكيف وتغيير كل خاصية فيه بحسب الحاجة.

5- "هارموني إيليت"

"هارموني إيليت"هي أداة تحكم عن بعد تعمل مع أكثر من 270 ألف جهاز وأداة ذكية بكبسة زر تحكم واحد. ويمكن استعمالها على جهاز التلفزيون، وأجهزة الألعاب وأنظمة الإضاءة الذكية والأقفال وأجهزة ضبط الحرارة، وصولاً إلى "ألكسا". وهي مزودة بشاشة لمس وأزرار ذات إضاءة خلفية تستشعر الحركة، وتتيح للمستخدم التحكم بها عبر الصوت في تشغيل جهاز التلفزيون وتغيير المحطات والتحكم بدرجة الصوت أو إطلاق نشاط ما كتشغيل الموسيقى المفضلة أو إسدال الستائر وضبط حرارة المنزل.

6- ضابط حرارة ناطق

تؤهل خدمة الصوت المدمجة من "ألكسا" ترموستات "إيكوبي4" للاستماع للأوامر الصوتية والاستجابة معها عبر تقنية التعرف إلى الأصوات من مسافات بعيدة وأجهزة الميكروفون المدمجة. ويتمتع كجهاز ضبط للحرارة بميزة استشعار الغرف بما يساعد على التحكم بالمناطق الحارة والباردة في المنزل وتوزيع الحرارة بشكل تلقائي في الأمكنة المناسبة تبعاً لوجود الأشخاص فيها، كونه يحظى بجهاز استشعار الحركة. ويتمكن بالتالي من توفير الطاقة. تخول قدرات الخدمات الصوتية «إيكوبي4» المستخدم من التحكم بالأجهزة الذكية الأخرى ولعب أنغام الموسيقى والاستماع لآخر الأخبار وأحوال الطقس.

7- "بولاريس" لأحواض السباحة

آلة "بولاريس 9650 آي كيو" مصممة لتنظيف أحواض سباحة يصل عمقها إلى 60 قدماً، وتتمتع بالإضافة للأداء الفائق، وسهولة استخلاص البقايا، وتعدد خيارات البرمجة، بإمكانية الاتصال بتقنية "واي فاي" وتطبيقات الإنترنت التي تتيح التحكم بالتنظيف عبر الهاتف الذكي.

8- "مرشة" لترشيد مياه الري

صمم باحثون مرشة الجيل الثاني "راشيو سمارت" للتحكم بضخ المياه في أحدث إنجاز في عالم ترشيد مياه الري. ويظهر الابتكار بتصميمين أحدهما يتحكم بثماني مناطق زراعية وآخر بـ16 منطقة. ويحظى بمحطة صمام مركزي للتحكم بتدفق المياه، ومحطات أخرى لأنظمة استخدام أجهزة استشعار الأمطار والتدفق. تعفي المرشة من القلق بشأن مواعيد الري تبعاً لظروف المناخ ويمكن مراقبة استهلاك المياه عن كثب يومياً، شهرياً، وسنوياً. ويمكن التحكم بها عبر تطبيق على الهاتف، مع تزويدك بتنبيهات عن أحوال الطقس ومواعيد الري في جميع الأوقات.

9- معلف ذكي

معلف "فيد أند غو" الأوتوماتيكي لإطعام الحيوانات هو معلف ذكي، مزوّد بكاميرا ويب، وإمكانية الاتصال عبر تقنية "واي فاي" للتأكد من مراقبة المستخدم لحيوانه الأليف عبر هاتفه الذكي. ويتلقى كذلك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بمواعيد تناول الحيوان الأليف للوجبات أو الأدوية في المواعيد المحددة مسبقاً. ويتسم معلف "فيد أند غو" بحجم كبير يصل إلى 4.0 و15.7 بوصة، و6 أكواب كبيرة للطعام تفصل بينها آلية القفل اليدوي.