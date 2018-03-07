لجين عمران ستفتح بيتها متحف للمتابعين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في كواليس تسجيل برنامج نُون مع مذيعة تلفزيون الآن خديجة الرحالي عبرت الإعلامية السعودية لجين عمران عن حبها للمتابعين ورغبتها في استضافتهم جميعا ولأنها بطبيعتها تحب الناس وضيافة الناس في منزلها خاصة ولكي تستطيع إرضاء الجميع قالت انه ربما ستفتح منزلها " متحف " للمتابعين.

الإعلامية السعودية لجين عمران ...في سطور

لجين عمران، إعلامية سعودية ولدت في السعودية في السادس والعشرين من اكتوبر في مدينة الجبيل وعاشت بداية عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت مشوارها المهني في عام 1999 من خلال العمل في المجال المصرفي ، ثم انتقلت في العام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل ايضاً في نفس المجال.

بدأت لجين عمران مشوارها في مجال الإعلام في 2003 عبر الفضائية البحرينية لتنتقل الى قناة روتانا خليجية في برنامج "حول الخليج" وبرنامج "كيف الحال مع لجين" وشاركت ضمن حلقات برنامج "يا هلا" عام 2004م.

كما وقدمت لجين عمران العديد من الأمسيات الشعرية في مهرجانات عدة عام 2005م ومن ثم انتلقلت لجين نقلة فريدة من نوعها عبر تقديمها لبرنامج "صباح الخير

ياعرب عام 2008م وقد قدمت هذه التجربة لها الكثير من التقدم والنجاح حتى الآن"و حصلت لجين على العديد من الجوائز والتكريمات ..من ضمنها تكريمها من قبل

مركز السلام للدبلوماسية الدولية ومركز السلام الدولي لحقوق الإنسان، في القاهرة، حيث تم إعلانها كأفضل شخصية مؤثرة في الوطن العربي لعام 2017م.

كل هذه التكريمات لها طعم مختلف عن اخر تكريم لها الذي اعتبرته خاص جداً وله إحساس مختلف تماماً لانه من بلدها المملكة العربية السعودية وفي يوم المرأة السعودية.

بالنسبة لحياة لجين عمران الشخصية تزوجت بسن صغيرة من والد ابنائها ” سمير و جيلان ” لكن هذا الزواج انتهى بالإنفصال.