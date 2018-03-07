المكملات الغذائية التي نحتاجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

الطعام يمد الجسم بما يحتاجه من طاقة.... وبطبيعية الحال تختلف كمية ونوع الطعام التي يتناولها الأشخاص حسب عدة اعتبارات، منها السن، والنوع، وطبيعة العمل، أو المجهود المبذول، فبالتأكيد يستهلك الشخص البالغ كمية أكبر من الطعام مقارنة بالطفل، أو الصبي في مرحلة البلوغ، وكذلك تختلف هذه الكمية من رجل، أو شاب، إلى فتاة، أو امرأة حامل، ومن يتطلب عملهم مجهوداً مضاعفاً سيكون عليهم تعويض هذا المجهود.



المكملات الغذائية الطبيعية التي نحتاجها أطفال و كبار موضوع حديثنا مع خبيرة البدائل الطبيعية د. سمر بدوي



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