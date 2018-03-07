إز-غو سيارة كهربائية بدون سائق من رينو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

كشفت شركة السيارات الفرنسية رينو النقاب عن سيارتها EZ-GO الكهربائية ذاتية القيادة، والتي تتسع لنحو ستة أشخاص، يمكن الوصول إليها بواسطة تطبيق أو في محطات مخصصة.

صممت الشركة سيارتها النموذجية بمقصورة زجاجية تمنح رؤية شبه كاملة للمحيط، والخروج من السيارة يكون عن طريق فتح الأبواب إلى الأمام والأعلى.

يبلغ طول رينو إز-غو 5.2 أمتار وارتفاعها 1.6 متر وتزن فقط 1700 كلغ بسبب صغر محركها وبطاريتها التي تزن 300 كلغ.

قوة السيارة منخفضة حيث أنها مصممة للسير في شوارع المدينة بسرعة لا تزيد عن 50 كلم بالساعة مع نظام التوجيه الرباعي الذي يساعد على المناورة على سرعات منخفضة.

لم تحدد الشركة موعدا رسميا لإطلاق سيارتها الجديدة، لكنها تأمل أن تكون جاهزة للإنتاج في 2022.

تختلف السيارات ذاتية القيادة المتصلة بالإنترنت والمركبات ذاتية القيادة حسب التقنيات المختلفة في إنتاجها، إلا أنها تتفق في نقل السيطرة على المركبة من قائدها إلى وسيلة النقل نفسها.

وتستخدم لغة البرمجة في تفسير الإشارات الخارجية، مثل إشارات المركبات الأخرى وإشارات الطرق، كما يمكن إرسال الإشارات إلى السيارة (مثل اللاسلكي)، أو يمكن إضافة قطعة خارجية فوق السيارة (مثل أجهزة تحديد المواقع العالمية المنفصلة "جي بي إس".

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