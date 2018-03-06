شاهد بالفيديو - دبة تقاتل نمرا لتحمي صغيرها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فريق التحرير)

نشرت شبكة "ناشونال جيوغرافيك" العالمية لقطات لأنثى دب العسل وهي تحارب نمرا لحماية ديسمها من الموت.

دارت المعركة الصعبة في حديقة تادوبا الهندية الطبيعية، حيث دفعت الحرارة المتزايدة الديسم للخروج دون انتباه بحثا عن الماء، ومع انقضاض النمر على الدب الصغير ظهرت الأم غير عابئة بميل كفتي الحجم والقوة لصالح النمر.

واستمرت المعركة نحو ربع ساعة، دافعت فيها الأم بكل ضراوة عن ابنها، ونجحت في هدفها ولكن بتكلفة باهظة من الجروح، ولم يسلم النمر المفترس من الجروح كذلك.

يستوطن دب العسل أو ما يعرف بدب الكسلان Sloth Bear في الهند وسريلانكا، ويبلغ طول البالغ منها مترا ونصف المتر، ويزن نحو 115كغم عند البلوغ، ولا يعد هذا الدب مفترسا إذ يقتات على أعشاش النمل الأبيض والعسل إلى جانب الزهور والفاكهة، لكنها تتسم بحدة الطباع ولديها مخالب خطيرة تستخدمها في تسلق الأشجار والدفاع عن نفسها. فيما يصل وزن النمر الهندي إلى 325كغم عند البلوغ، وطوله نحو 1.3مترا.

ويرجع علماء دخول أمهات الحيوانات في معارك غير متوازنة كتلك إلى هرمون الحب أو "أوكسيتوسين" والذي يفرز في المخ ويدفع الأمهات للتضيحة بأنفسهن لحماية صغارهن، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في يونيو/حزيران الماضي نتائج دراسة أجراها معهد برتغالي أكدت أن أغلب الحيوانات عند تعرض صغارها للخطر بدلا من الهرب من مواجهة الخطر تقدم على القتال لحمايتهم.

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