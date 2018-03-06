حمدان بن محمد يطلق مبادرة "الألعاب الحكومية" الأولى من نوعها

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أطلق الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم" ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي النسخة الأولى من مبادرة «الألعاب الحكومية»، تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، والتي ستقام على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر نيسان أبريل المقبل، على شاطئ كايت بيتش في الجميرا، وذلك في حضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من القيادات الرياضية.



وتعد المبادرة رائدة على المستويين المحلي والدولي ، تقام للمرة الأولى على مستوى الحكومات في العالم، ورَصدَ الشيخ حمدان مبلغ مليوني درهم جوائز للحدث ، اذ يحصل بطل الرجال على مليون درهم والجائزة ذاتـُها في مسابقة السيدات.



وأكد سموه ضرورة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى المراكز الأولى على المستويات كافة. وقال سموه: نحن فريق محمد بن راشد الذي يحوّل التحديات إلى فرص، ويعتمد على الأداء الجماعي الذي يمكّن من تخطي أي حواجز أو عقبات، ويضمن القدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية..

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