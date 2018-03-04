مجلة: بورشه تخطط لتطوير سيارات أجرة طائرة

أخبار الآن | فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

تنوي شركة بورشه دخولَ المنافسة في صناعةِ سياراتٍ طائرة وذلك بحسبِ ما صرحَ بهِ مديرُ مبيعاتها لمجلةٍ ألمانية

وقالت المجلة إن خططَ بورشه تشيرُ إلى أنه سيكونُ بإمكانِ الركاب التحكمَ بعضَ الشيء في السياراتِ الطائرة بأنفسهم لكنهم لن يكونوا بحاجةٍ للحصول على رخصةِ طيران نظرا لأن الكثيرَ من وظائف السيارة ستتمُ بشكلٍ آلي.

قال مدير مبيعات بورشه المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية ديتليف فون بلاتن لمجلة ألمانية إن شركته التابعة لفولكسفاغن قد تطور سيارة ركاب طائرة لتنافس بها آخرين في سوق محتملة لسيارات الأجرة الطائرة في المدن وخدمات نقل الركاب من هذه الفئة.

ونقلت مجلة أوتوموبيل فوخه عن بلاتن قوله”هذا سيكون أمرا بالغ الأهمية. إذا انتقلت بسيارة من زوفنهاوسن (حيث مصنع بورشه) إلى مطار شتوتجارت أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل إذا كنت محظوظا. الرحلة بسيارة طائرة ستستغرق ثلاث دقائق ونصف الدقيقة فقط“.

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