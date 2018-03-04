فنانة مصرية شكرها محمد صلاح وويل سميث تقديرا لفنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

الفنانة شروق يحيى أصبحت، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكر وجهه لها الممثل ويل سميث.

فبعد حوالي شهرين من نشرها صورة لوحة رسمتها له، أعاد الممثل الأمريكي نشر الصورة على حسابه في أنستغرام وقدم لشروق الشكر وكتب "

"واو! شروق يحيى، هذا رسم توضيحي جميل لفوائد التفاني والانضباط، شكراً جزيلاً لك".

نشر الصورة عبر حساب سميث الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص كان مفاجئا لشروق، التي كتبت على صفحتها بفيسبوك: "لما رسمت الرسمة دي من شهرين تعبت جدا فيها و كنت بحاول احسن جدا من مستوايا و كنت منتظرة تقدير و الحمد لله بعدها بشهرين ويل سميث بنفسه يعمل اللي كنت بتمناه انتو متخيلين."

ومن ناحية أخرى، طالبت شروق من متابعيها بدعمها في وصول صورة أخرى، رسمتها لـ محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

ودعمها فى ذلك عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي ، والفنان صلاح عبد الله.

وقد ردّ عليها نجم نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "جميلة جداً شكراً يا شروق."

شروق التي تخرجت قبل حوالي عامين من كلية الهندسة، تركت هذا المجال تماما وكرست كل جهدها للفن

تقوم شروق بنشر ابداعاتها الفنية من خلال الموقع الرسمي لها على تويتر وانستغرام وأيضاً على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك

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