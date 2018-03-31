ما سر الصوت الذي يصدر لدى طقطقة الأصابع؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشف باحثون في دراسة علمية حديثة، أن سرّ الصوت الذي يصدر لدى طقطقة الأصابع سببه انفجار فقاعات مجهرية في السائل الموجود في المفاصل.

واستند الباحثون الفرنسيون والأميركيون في دراستهم إلى نماذج رياضية، حيث طرحوا فرضية ليست جديدة، ظهرت للمرة الأولى قبل سبعين عاما، إلا أن الجديد أن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإصدار هذا الصوت، وفق الباحث في الكلية التقنية في باريس عبد الله بركات.

وكانت دراسة أجريت في العام 2015 تحدثّت عن أن صوت القرقعة يأتي من تشكّل الفقاعات وليس من انفجارها.

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وقال بركات: "ركّزنا على هذه المسألة من وجهة نظر رياضية، لأن كلّ الأبحاث السابقة كانت تعتمد على المراقبة".

خلص الباحثون في الدراسة التي تشرتها مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" إلى أن انفجار الفقاعات الصغيرة هو المسؤول عن إصدار صوت القرقعة لدى طقطقة الأصابع، وليس تشكّلها.

ولا تسبب هذه الممارسة التهاب المفاصل، بخلاف الاعتقاد السائد.

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