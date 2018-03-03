هل تعلم كم يبلغ طول أطول قبعة في العالم؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (يو بي آي)



تقدم صانع قبعات من ولاية فلوريدا الأمريكية بأوراقه لمجموعة غينيس للأرقام القياسية للحصول على لقب صاحب أطول قبعة في العالم، بعدما نجح في صناعة قبعة يبلغ طولها قرابة ستة أمتار.

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وأوضح "أولديون أوزير" من منطقة تامبا، بأنه متفائل جداً بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأن قبعته هي الأطول في العالم وأنه تمكن من تحطيم الرقم السابق الذي لم يتجاوز 3 أمتار.

وينتظر أوزير رد مسؤولي موسوعة غينيس بعدما أرسل لهم جميع الوثائق المطلوبة مرفقة بالصور لإثبات أحقيته بلقب صاحب القبعة الأطول في العالم.

يذكر بأن أوزير أمضى سبعة أسابيع في صناعة القبعة التي تحتوي على مجموعة من ريش الطاووس والأشرطة القماشية وزينة الطيور، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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