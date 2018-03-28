مصرية تحمل زوجها المريض على ظهرها ليشارك بالانتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

قصة وفاء نادرة وملهمة بطلتها زوجة مصرية شابة فجرت مشاعر السعادة لدى المصريين وجعلتهم يتسابقون على الوصول إليها لشد أزرها ومساعدتها ودعمها ومساندتها .

هبة رجب سيدة مصرية تحمل زوجها المريض على ظهرها حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية.

تساعد المرأة البالغة من العمر 32 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، زوجها في التنقل منذ ست سنوات تقريبا.

تقول هبة إنها لا تشعر بالإحراج من حالة زوجها، مضيفة أنها لو كانت هى المريضة كان سيحملها أيضا. لكن زوجها كان يتمنى لو أن الظروف كانت مختلفة.|

يعاني خالد البدوي من هشاشة العظام والفشل الكلوي، فضلا عن التهاب الكبد الوبائي، ويقوم بعمل غسيل كلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

واضطرت هبة إلى العمل لرعايته وأطفالها بشكل كامل .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

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