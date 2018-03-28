جائزة الملك فيصل تحظى برعاية خادم الحرمين

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - عبدالله القرني

تستقطب جائزة الملك فيصل أهم المبدعين في مجالات مختلفة تتوج من خلالها جهوداانسانية وعلمية اكاديمية بالتكريم والاعتراف العلمي

فقد منحت 258 فائزاً من 43 دولةً من مختلف قارات العالم . ولعل أكبر دليل على نجاحها وحياديتها هو حصول 18 على جائزة نوبل بعد حصولهم على جائزة الفيصل

جائزة الفيصل ، يكفي هذا الإسم للتعريف بالجائزة ، فالتاريخ لا يجهل الفيصل ، والذاكرة لا تنساه .

تاريخٌ مشرق من السياسة والعروبة والفراسة ، تاريخٌ عطر صفحات الزمان بعروبةٍ فريدةٍ وزعامةٍ إسلاميةٍ خالصة .

و بحضور الملك سلمان ليوم الجائزة ، تذكر الكثير تلك الوقفات والذكريات التي جمعت الفيصل بسلمان الحزم ، واليوم يكرم الفائزين بجائزة الفيصل في لفتةٍ أخويةٍ وتقديرة لمسيرة الراحل .

في واقع الامر عودنا خادم الحرمين في كل عام ان يرعى حفل تكريم الفائزين بالجائزة وهذه دلالة اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصيا بواقع العلم والعلماء ودعم ها التوجه الذي تتبناه مؤسسة الملك فيصل الخيرية من خلال اجهزتها المختلفة وجائزة الملك فيصل هي بالتأكيد حية

خدمة الإسلام ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية والأدب ، والطب ، والعلوم . فروع خمسة للجائزة لا يقبل الترشيح لها الا من الهيئات والمؤسسات العلمية . وبجهود الأساتذة المختصين تُرشح الأسماء ، ثم تُحكم نهائياً من قبل عشرات المختصين في هذه المجالات من مختلف دول العالم.

نحن امامنا انجاز علمي وهذا المنجز العلمي يخضع لتحكيم بالحقيقة مختلف لدينا لجنة الخبراء التي تحدد عادة القائمة القصيرةثم تأتي فترة التحكيم ثمتاتي في النهاية مانسميهم بلجان الاختيار وهم عشرة اشخاص من كبار الاساتذة المختصين.

و فاز هذا العام بالجائزة الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا بجائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس، بجائزة اللغة العربية والأدب، فيما فاز الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأمريكية بجائزة الطب، والدكتور جون بول من بريطانيا بجائزة العلوم.

شعوري بكل بساطة شخص يحصل على جائزة بقيمة جائزة الملك فيصل شعور فرح شعور بالاعتزاز بالفخر لان هذه الجائزة لها قيمة اعتبارية كبرى وتمثل في الحقيقة اعتراف الاكاديمي من نظراء اكاديميين بمجهود امتد طيلة سنوات

جائزة الفيصل مُنحت 258 فائزاً من 43 دولةً من مختلف قارات العالم . ولعل أكبر دليل على نجاحها وحياديتها هو حصول 18 على جائزة نوبل بعد حصولهم على جائزة الفيصل

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