آبل تطلق أرخص آيباد يدعم قلم الرسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أطلقت شركة أبل الثلاثاء جهاز آيباد جديد في مؤتمرها التعليمي الذي أقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ويتميز الجهاز الجديد بسعره المنخفض مقارنة بأجهزة آي باد الأخرى وسعره 329 دولار أمريكي للمستخدم العادي و 299 للطلاب أو المدارس.

على الرغم من أن الجهاز يعد أرخص من أجهزة آيباد برو التي تدعم قلم أبل للرسومات إلا أن هذا القلم لن يكون مرفقا مع آيباد الجديدة وعليك أن تشتريه منفصلا بسعر 99 دولار أو 89 دولار للطلاب.

أما إذا أردت أن تشتري آيباد الجديد مع قلم أبل ولوحة مفاتيح فان سعره سيقترب من 450 دولار وهو أغلى من كثير من أجهزة كروم بوك اللوحية والتي بدأت تدعم أقلام التصميم أيضا.

مواصفات آيباد الجديد:

لايزال آيباد الجديد يحمل مواصفات عالية على الرغم من سعره المنخفض مقارنة بأشقائه، ويحمل الجهاز ميزة التاتش آي دي إضافتا إلى كاميرا أمامية عالية الدقة (إتش دي) وكمرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل ويحتوي على معالج A10 الذي يجعله قادرا على تشغيل معظم تطبيقات الواقع الافتراضي المعزز.

وسيتوفر آيباد الجديد بالألوان: فضي ورمادي وذهبي وسعة تخزين 32 جيجا مع وايفاي فقط بسعر 319 دولار أو 449 لسعة تخزين 32 جيجا مع وايفاي ودعم شبكة الهاتف الجوال.

كما أعلنت أبل عن قلم مخصص لأجهزة الآيباد من صناعة شركة لوجيتك المعروفة والذي سيتوفر بسعر 49 دولار.



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