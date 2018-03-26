مهرجانات تفتح براعم الكرز في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

إذا كنت تخطط لزيارة اليابان، تأكد من مواعيد إقامة مهرجان الكرز في المناطق اليابانية التي تنوي زيارتها قبل فترة قصيرة من موعد رحلتك، لكي تتأكد من أن تشهد هذا المهرجان المميز في أوجه.

إنه أحد أروع الاحتفالات وأكثرها ألواناً في اليابان، تجري مهرجانات تفتح براعم الكرز في معظم المناطق، ويختلف من عامٍ إلى آخر ومن منطقة يابانية إلى أخرى في العام نفسه، وذلك بحسب الطقس وموعد تفتح أزهار شجر الكرز التي لا تبقى مزهرة سوى لفترة قصيرة من الزمن تقارب الأسبوع.



ويقام عادةً في معظم المناطق اليابانية بين منتصف شهر شباط حتى شهر أيار من كل عام، ويستمر في كل منطقة لمدة تقدر بحوالي الأسبوع.



يشارك في مهرجانات اليابان الملايين من السياح، فيخرجون إلى المنتزهات والطرقات اَخذين معهم المرطبات والمأكولات المحضرة منزلياً، ويختارون بقعة للجلوس والاستمتاع بمنظر أشجار الكرز المبهر.



إلا أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، فمهرجان الكرز يستقطب فنانين واستعراضيين من جميع أنحاء البلاد يقدمون فنهم على الطرقات ويمتعون المتنزهين، كما ينتشر الباعة والعربات التي تعرض المأكولات المتنوعة والتذكارات. ومن الأمور الممتعة أيضاً في مهرجان الكرز، حفلات الشاي التقليدية التي تقام تحت الأشجار المزهرة.



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