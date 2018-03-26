مستشفى يزرع خضراوات لتوفير طعام صحي للمرضى

أخبار الآن | ميامي - الولايات المتحدة (وكالات)

تحرص المستشفيات على توفير مكونات صحية لطعام مرضاها كونه جزء مهم من عملية الشفاء، بعض المستشفيات قد تلجأ ايضا لامتلاك مزارع .لكي تزودها بالمكونات الطازجة دائما.

مستشفى بمدينة ميامي الأمريكية قرر أن يخوض تجربة الطعام الصحي بطريقة مختلفة عن باقي المستشفيات، وقرر أن يكون في حرمه مزرعة الخضراوات والفاكهة التابعة له، ليمد مرضاه أولا بأول بكل ما يحتاجونه من مكونات طازجة عند عودتهم لمنازلهم.

المستشفى يزرع حاليا وينتج العشرات من أصناف الفواكه والخضراوات بما فيها الفجل والموز والخس والخيار والبطيخ والمانجو والبازلاء والفاصوليا الخضراء، بالإضافة إلى الليمون والزعتر.



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