طفل أمريكي يبصر النور بفضل العلاج الجيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حققَ طفلٌ أميركي أمنيتهُ بمشاهدةِ قوسِ قزحٍ حقيقي، بعد أن أتاحَ لهُ الأطباء استعادةَ بصرهِ بالعلاجِ الجيني في جراحةٍ نادرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفل كريد بيتي كان يعاني من حالةٍ وراثيةٍ نادرة من فقدانِ البصر، تمنعهُ من الرؤيةِ تحتَ أيِ ظرف، باستثناء مشاهدةِ الضوءِ الساطع.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأميركية، علاجا جينيا بديلا يدعى «Luxturna» لعلاج المصابين بهذا المرض.

وتلقى الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، العقار الجديد في مركز صحي اختصاصي في ميامي، وهو عبارة عن حقنة في العين، وكان من أوائل الأشخاص الذين عولجوا عقب الموافقة عليه، وخضع الطفل إلى حقنة ثانية في عينه الأخرى، وسارت الأمور كما هو مخطط لها، فاستعاد نظره، وحقق حلمه بمشاهدة قوس قزح حقيقي للمرة الأولى في حياته، وبلغت تكلفة الحقنتين 850 ألف دولار.

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