طفلة شجاعة تمنح لأختها الرضيعة فرصة الحياة مرة ثانية (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



بكل إنسانية وشجاعة، قررت أخت بريطانية تبلغ من العمر 9 سنوات، إنقاذ أختها الصغرى بعدما شخصت إصابتها بسرطان الدم بعمر الستة أشهر جراء إصابتها بعدوى فيروسية، وخضعت مؤخرا الطفلة المريضة المدعوة (ليلا ماي أورورك) لعملية زرع نخاع عظمي..

وتقوم عملية زرع النخاع العظمي أساسا على أخذ خلايا سليمة من المتبرع، ووضعها في مجرى الدم لجسم المريض لتبدأ بالنمو، وتولد خلايا الدم الحمراء البيضاء والصفائح الدموية لتساعد في تحسين عمل الجهاز المناعي..

وقالت الطفلة "ليوني" أنها "تريد مساعدة أختها من أجل الحصول على حياة طبيعية مثل باقي الأطفال والقيام بأشياء ممتعة، فعزمت الطفلة الشجاعة على تحمل آلام العملية لعدة ساعات بهدف إعطاء فرصة ثانية لأختها بالحياة بعد أن فقد الأطباء الأمل بشفائها، وعبرّت ليوني عن فرحتها قائلة: "أشعر بالسعادة لأنني أعطيت أختي فرصة ثانية بالحياة"، وفق موقع "ميرور" البريطاني..

اقرأ أيضا:

فتاة شجاعة جدا تنقذ طفلة من حفرة بعمق 5 أمتار بأعجوبة

معجزة.. طفلة بحجم كرة تنس تتحدى توقعات الأطباء (صورة