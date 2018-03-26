جمعية أصدقاء مرضى السرطان تطلق مسابقة "أنا أبتكر" للطلاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي المجتمعي بمرض السرطان، عددا من ورش العمل التدريبية، بمشاركة 150 طالباً وطالبة من 15 مدرسة من جميع أنحاء الإمارات، وذلك لتعزيز وعي الطلاب بسرطانات الأطفال وأهمية إتباع نمط حياة صحي، وتشجعيهم على استخدام التقنيات الحديثة المبتكرة للمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة السرطان.

وجاء تنظيم هذه الورش التدريبية في إطار برنامج المسابقة "أنا أبتكر" للمدارس، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي توفر لطلاب المدارس فرصة إظهار مهاراتهم خلال فترة التدريب والتقييم، التي انطلقت في مارس/آذار الجاري إلى جانب ورش العمل التي تنطلق في ابريل/نيسان المقبل، ويتوجب على الطلاب المشاركين في هذه المسابقة الابتكارية التقدم بمشروعاتهم حول موضوع سرطان الأطفال بحلول مايو/ايار المقبل، و تختتم فعالياتها في مايو/ايار 2018بحفل يتم خلاله توزيع جوائز المسابقة.

يشار إلى ان جمعية أصدقاء مرضى السرطان تأسست في عام 1999 تحت توجيهات ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والراعي الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال والراعي الفخري لمنتدى تحالف منظمات الأمراض غير المعدية.

للمزيد:

طفل أمريكي يبصر النور بفضل العلاج الجيني

آبل تدعم أصحاب الهمم بـ 13 إيموجي