لون وجهك يعكس مشاعرك للآخرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دائما ما كانت تعبيراتُ وجوهنا تعكسُ ما تخفيهِ مشاعرنا..هناك ما هو ابعدُ من التعبيرات وفقَ دراسةٍ جديدة..لونُ الوجهِ ايضا يمكنهُ توضيحُ ما نشعرُ بهِ دونَ تحركِ ايٍ من عضلاتِ الوجه..



توصلت دراسة حديثة إلى أن التحولات الطفيفة في تدفقِ الدمِ في الوجه، توفرُ رؤى رئيسية بشأنِ عواطفِ الشخص التي يستطيعُ البشرُ تفسيرُها.

ووجدَ الباحثون أن المشاركينَ في الدراسة كانوا قادرينَ على تحديدِ مشاعر الآخرين استنادا فقط إلى التغيراتِ في اللونِ حولَ الأنفِ والحاجبين والخدين أو الذقن بدقةٍ نسبتُها 75%.



ويعتقد الباحثون من مركز العلوم المعرفية والعقلية بجامعة ولاية أوهايو، أن دراستهم هي الأولى من نوعها التي تشير إلى أن لون الوجه ينقل العاطفة بشكل مستقل عن حركات الوجه.

واستخدم الباحثون تحليل الكمبيوتر لتحديد أنماط تلوين الوجه الفريدة للعواطف الفردية مثل السعادة والحزن والغضب.

وكان المشاركون في الدراسة قادرين، في معظم الحالات، على تخمين مشاعر الأشخاص في الصور، على الرغم من أن تعبيرات وجوههم كانت محايدة مع غياب أي حركة لعضلات الوجه.



وقال أليكس مارتينيز، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ولاية أوهايو: "نعتقد أن أنماط الألوان هذه ناتجة عن التغيرات الطفيفة في تدفق الدم أو تكوينه الذي يحدده الجهاز العصبي المركزي. ومع إدراكنا للتغييرات في لون الوجه، يمكننا استخدامها لتحديد ما يشعر به الآخرون بشكل صحيح، سواء فعلنا ذلك عن وعي أو عن غير وعي".





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