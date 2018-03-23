الأمير هاري وخطيبته ميغان يدعوان 600 شخص على حفل زفافهما

أخبار الآن | لندن- بريطانيا (رويترز)

قال مكتب الأمير البريطاني هاري يوم الخميس إن الأمير وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل دَعيا 600 شخص لحضور حفل زفافهما المرتقب في شهر مايو أيار المقبل لكن قائمة المدعوين لم يُكشف عنها بعد.

وقال القصر الملكي كينزنجتون إن جميع المدعوين لحضور مراسم الزواج في الكنيسة سان جورج يوم 19 مايو أيار بقصر ويند سور، قصر الملكة إليزابيث، سيُدعوّن إلى حفل استقبال ومأدبة غداء بعد ذلك.

وفي المساء سيَحضر مئتا مدعو ٍ حفلَ استقبال خاص يقيمه الأمير تشارلز والد هاري.

وقال القصر إن الدعوات المطبوعة بماء الذهب أرسلت بالفعل هذا الأسبوع لكن هوية المدعوين لن تعلن في هذه المرحلة.

وكتب في الدعوة على الزفاف ”يسر صاحب السمو الملكي أمير ويلز دعوة (...) لحضور زفاف صاحب السمو الملكي الأمير هنري من ويلز على السيدة ميجان ماركل“.

وفي الزفاف الباذخ للأمير وليام الشقيق الأكبر لهاري تمت دعوة 1900 شخص في كاتدرائية وستمنستر في 2011.

وتكهنت صحف بريطانية أن يدعو هاري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي أجرى معه مقابلة في راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال عيد الميلاد فيما لن يدعو الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت كلوديا جوزيف التي تكتب عن السيرة الذاتية لأفراد من العائلة الملكية إن هاري لا يريد القيام بأي خطوة لها تبعات سياسية قد تسبب حرجا لجدته الملكة.

وأضافت أن خيارات هاري وماركل حتى الآن تشير إلى أن زفافهما سيكون أكثر خصوصية من زفاف وليام على كيت ميدلتون.

اقرأ أيضا:

الأمير "هاري" يثير الجدل من جديد ويكسر القواعد العسكرية

الممثلة الأمريكية ميجان ماركل: أنا والأمير هاري نعيش قصة حب

