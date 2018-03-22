نيوزيلندا ترحب بأوباما برقصة الهاكا الحربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تلقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مراسم ترحيب "ماوري" التقليدية في زيارته الأولى إلى نيوزيلندا، في مقر الحكومة في أوكلاند يوم الخميس (22 مارس).

ورغم مغادرته المكتب البيضاوي، عقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن وأوباما، جلسة خاصة عقب حفل الاستقبال، ناقشا خلالها القضايا المتعلقة بتغير المناخ والقيادة والأبوة.

فما هي مراسم الترحيب "ماوري"؟

الماوري هم السكان الأصليون لنيوزيلندا. في بداية القرن التاسع عشر، ومع انتهاء حروبهم ضد الاحتلال الأوروبي، ويقدر عددهم حاليا في نيوزيلندا بنحو 723 ألف نسمة بحسب تعداد عام 2016، ويحافظ الماوريون على عاداتهم وتقاليدهم القديمة، مما يميزهم عن عامة سكان نيوزيلندا، ومن أهم هذه العادات ما كان رجال الماراوي يفعولنه قبل الخروج للقتال بأداء رقصة الهاكا.

فما هي رقصة الهاكا؟

الهاكا رقصة قتالية لاستعراض القوة لإلقاء الرعب في قلوب الخصم، وباتت الهاكا استعراضا تقليديا تستخدم للترحيب بكبار الضيوف، كما يقوم منتخب نيوزيلندا للرغبي بأداء رقصة الهاكا قبل أي مباراة دولية، واستخدمها قبل الجيش النيوزيلندي في بعض الاستعراضات العسكرية، ويتم استعراضها في بعض الأعراس، وقدمها الأمير البريطاني هاري مع الجيش النيوزيلندي.

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